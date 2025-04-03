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Общество 3 апреля 2025 18:01

Отделение Соцфонда по РТ напомнило, как потратить маткапитал на образование детей

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Оплата образовательных услуг для детей становится популярным направлением, на которое татарстанцы тратят маткапитал. С начала года Отделение Соцфонда РФ по РТ перечислило на эти цели 1,5 тыс. семьям республики более 99 млн рублей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе учреждения.

«За годы действия программы материнского (семейного) капитала на образование детей более 50 тыс. человек направили более 2,6 млрд рублей, в том числе с начала этого года более 1,5 тыс. человек направили более 99 млн рублей», - рассказали в отделении.

Средствами маткапитала семьи могут оплатить обучение ребенка в любых образовательных организациях – детсадах, колледжах, университетах. Кроме того, материнским капиталом можно оплатить курсы иностранного языка и вождения автомобиля, уроки творчества, спортивные занятия, услуги репетиторов. Однако организация, где учится ребенок, должна иметь лицензию на образовательную деятельность.

Средства господдержки можно направить на образование родных и усыновленных детей. Важно, чтобы возраст ребенка был менее 25 лет на дату поступления в образовательное учреждение.

«С начала действия программы более 50 тыс. татарстанцев направили средства маткапитала на образование детей. Для этого семье нужно подать заявление на портале госуслуг, в МФЦ или клиентской службе Отделения СФР по РТ. Сотрудники рассмотрят заявление за 5 рабочих дней, в редких случаях это может занять до 10 дней. Средства перечисляются образовательным организациям», — пояснил управляющий Отделением Соцфонда Татарстана Эдуард Вафин.

В 2025 году при рождении первенца родители получают 690 266 рублей господдержки, 221 895 рублей – при рождении второго ребенка и 912 162 рублей - при рождении второго или последующих детей, если ранее маткапитал не получали.

#использование средств маткапитала #эдуард вафин #Образование #господдержка #полезная информация
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