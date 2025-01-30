Отделение СФР по РТ: Татарстан станет пилотом по внедрению флагманских клиентских служб

В проекте по созданию флагманских клиентских служб участвует Отделение Соцфонда России по Татарстану наряду с отделениями в нескольких других страны. Об этом сообщил сегодня на итоговом заседании коллегии Отделения Соцфонда России по РТ его управляющий Эдуард Вафин.

«Мы под эгидой Москвы определили основную точку на улице Кави Наджми, где находится центральное здание бывшего Регионального отделения Фонда социального страхования по РТ, там просторный холл, центр Казани. Все подходы в работе, которые мы будем использовать, потом внедрят по всей России», — рассказал он.

При создании эталонных клиентских служб в республике будет уделено внимание не только организации внутреннего пространства, но и развитию цифровых технологий, современным подходам к организации работы сотрудников, проведению ведомственной учебы.

Татарстанское отделение СФР активно развивает цифровые сервисы. В 2024 году 95,2% обращений граждан были обработаны в электронном виде через портал госуслуг или сайт СФР.