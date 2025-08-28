Отделение СФР по РТ с начала года оформило более 15,5 тыс. СНИЛСов на новорожденных

Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан с начала года назначило 15 520 страховых номеров индивидуальных лицевых счетов (СНИЛС) для новорожденных автоматически, без заявлений родителей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Если у мамы малыша нет подтвержденной учетной записи на госуслугах или если СНИЛС оформляется на усыновленного ребенка, можно обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по РТ или в МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении. СНИЛС будет выдан в день обращения. Важно, чтобы данные в «личном кабинете» на госуслугах совпадали с данными в ЗАГСе, иначе уведомление о СНИЛС может не отобразиться», – рассказал управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

Как пояснили в пресс-службе ОСФР по РТ, СНИЛСы для новорожденных детей оформляются в проактивном режиме. Информация о СНИЛС автоматически направляется в «личный кабинет» матери на портале госуслуг сразу после поступления данных о рождении ребенка из ЗАГСа в Социальный фонд России.

СНИЛС – важный документ для малыша и его родителей, он нужен для получения полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), записи в поликлинику, устройства в детский сад и оформления различных социальных выплат, включая материнский капитал. Для получения услуг бумажный СНИЛС не требуется, достаточно электронного уведомления или его распечатанной копии.