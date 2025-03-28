Отделение СФР по РТ рассказало об апрельской индексации пенсий

Отделение СФР по Татарстану с 1 апреля проиндексирует пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, на 14,75%. Повышение затронет более 85 тыс. жителей региона, сообщили сегодня в пресс-слудбе Отделения СФР по РТ.

«Это уже не первое увеличение денежных выплат в этом году. В январе индексация страховых пенсий была проведена как для работающих, так и для неработающих пенсионеров на 7,3 %. Потом прошла доиндексация в феврале до 9,5%. В апреле социальные и государственные пенсии увеличатся на 14,75%, а в августе ожидается перерасчет пенсий работающим пенсионерам», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе.

Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Социальные пенсии получают люди, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

«1 апреля пенсии 85 200 татарстанцев будут проиндексированы. Пенсии в повышенном размере поступят им по прежнему графику доставки. Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан проведет перерасчет проактивно, то есть никаких заявлений гражданам подавать не нужно», – пояснил управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Вместе с социальными будут проиндексированы пенсии:

– участников Великой Отечественной Войны;

– граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда»;

– военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и нетрудоспособных членов их семей;

– граждан, подвергшихся воздействию радиации, и нетрудоспособных членов их семей;

– космонавтов и летчиков-испытателей.