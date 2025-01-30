Отделение СФР по РТ рассказало о выплатах участникам специальной военной операции

Различные выплаты и другие меры социальной поддержки, включая индивидуальные средства реабилитации, предоставляет участникам специальной военной операции и членам их семей Отделение Социального фонда России по Татарстану. Подробнее о них рассказал сегодня управляющий отделением Эдуард Вафин на итоговом заседании коллегии ведомства в Казани.

«Пенсионное и социальное обеспечение участников СВО и членов их семей – приоритетное направление нашей работы. Совместно с Минтрудом и Минздравом РТ ведется еженедельный мониторинг мер, направленных на оказание надлежащей медицинской и социальной помощи участникам специальной военной операции», – сказал он.

По итогам 2024 года отделение перечислило единовременную денежную выплату (ЕДВ) для 331 тыс. граждан на общую сумму 12,4 млрд рублей. Всем получателям ЕДВ предоставляется набор социальных услуг, который предусматривает бесплатное лекарственное и медицинское обеспечение, путевки и оплату проезда к месту санаторно-курортного лечения.

«Семьи мобилизованных граждан вправе обратиться к нам за двумя пособиями. Первая выплата – единовременное пособие жене военнослужащего при сроке беременности не менее 180 дней. Вторая выплата – ежемесячное пособие на ребенка до трех лет, которое выплачивается на период военной службы», – пояснил Вафин.

Кроме того, семьи мобилизованных имеют право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Воспользоваться им могут беременные женщины, вставшие на учет в женской консультации на сроке до 12 недель.

«Мы выплачиваем ежемесячную денежную компенсацию членам семьи за погибшего военнослужащего в добровольческих формированиях. С этого года мы расширили список получателей страховых пенсий по потере кормильца. Право на выплату получили вдовы военнослужащих, воспитывающие детей», – заметил Вафин.

По его словам, в 2025 году перед фондом стоит задача продолжить работу по совершенствованию порядка предоставления социального обеспечения военнослужащим, инвалидам и ветеранам, включая ветеранов СВО.

«Всех граждан льготных категорий республиканский фонд обеспечивает техническими средствами реабилитации (ТСР). Благодаря электронному сертификату можно приобрести трости, костыли, кресла-коляски с ручным или электроприводом, ортопедическую обувь, противопролежневые матрасы. В 2024 году из федерального бюджета отделением выделены средства на обеспечение инвалидов ТСР на общую сумму более 2 млрд рублей», – сообщил Вафин.

Помимо этого, с прошлого года в республике начали в проактивном режиме выпускать электронные сертификаты для демобилизованных участников СВО.

«Людям, получившим военную травму, не требуется подавать заявление на оформление сертификата. Фонд все сделает сам после того, как получит информацию об установлении инвалидности и необходимости обеспечения ТСР», – заверил управляющий Отделением Соцфонда России по РТ.

Так, в прошлом году более 206 участников СВО получили электронные сертификаты без заявлений на общую сумму более 19 млн рублей.

Принимавшая участие в работе заседания заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева поручила и впредь держать эту работу на особом контроле. В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, также он объявлен в стране Годом защитника Отечества.