Отделение СФР по РТ рассказало о соцподдержке ликвидаторов ЧАЭС

Более 1,4 тысячи татарстанцев получают меры соцподдержки как участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Это различные компенсации и денежные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба ОСФР по РТ.

«Жителям Татарстана назначаются различные виды компенсаций – ежемесячная денежная выплата, ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров, оплата дополнительного отпуска, ежегодная компенсация в возмещение вреда здоровью. Все эти выплаты ежегодно индексируются 1 февраля с учетом роста потребительских цен за предыдущий год», – отметил управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Людям, пострадавшим вследствие чернобыльской катастрофы, страховая пенсия по старости назначается с уменьшением пенсионного возраста при наличии необходимого трудового стажа. Участникам ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986-1987 годах – на 10 лет (мужчинам с 50 лет, женщинам с 45 лет). Участникам ликвидации аварии в 1988-1990 годах – на 5 лет (мужчинам с 55 лет, женщинам с 50 лет).

Люди, подвергшиеся воздействию радиации, но не являющиеся инвалидами, имеют право на снижение пенсионного возраста от одного года до пяти лет. Для назначения государственной пенсии по старости им нужно иметь не менее пяти лет страхового стажа.

«Получившие инвалидность вследствие военной травмы при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (военнослужащие срочной службы, люди, призванные на военные сборы), а также нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца из числа участников ликвидации последствий аварии могут получать одновременно две пенсии – государственную и страховую»,– отметили в пресс-службе.

26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 8 декабря 2016 года. В этом году исполняется 40 лет со дня крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества.