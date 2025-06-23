Отделение СФР по РТ приняло более 41 тыс. заявлений на санаторно-курортное лечение

С начала года Отделение СФР по РТ обеспечило путевками на санаторно-курортное лечение более 5 тыс. жителей региона, сообщили в пресс-службе Отделения СФР по РТ.

«Путевки на санаторно-курортное лечение с начала года получили 5280 человек. Фондом зарегистрировано более 41,3 тыс. заявлений на середину 2025 года», – отметили в пресс-службе.

Право на получение бесплатных путевок имеют люди с инвалидностью, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, граждане, награжденные знаками «Житель Блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», а также члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, люди, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, участники специальной военной операции.

«При наличии медицинских показаний путевки предоставляются гражданам льготных категорий, которые сохранили набор социальных услуг в части санаторно-курортного лечения. Вместе с путевкой выдаются специальные талоны или именные направления на бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Кроме того, бесплатным проездом до места лечения и обратно обеспечиваются и сопровождающие граждан с инвалидностью первой группы и детей с инвалидностью», – пояснил управляющий Отделением Социального фонда России по РТ Эдуард Вафин.

Для получения путевки необходимо обратиться за справкой 070/у в медицинскую организацию и подать заявление на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения Социального фонда по РТ, в МФЦ или почтовым отправлением.