Отделение СФР по РТ пригласило многодетных мам подать заявления на перерасчет пенсий

С нового года изменения, внесенные в пенсионное законодательство, позволяют учитывать в страховом стаже уход одного из родителей за пятью и более детьми до достижения ими полутора лет в размере 8,1 балл за каждого. В связи со скорым вступлением новшества в силу, с 1 декабря 2025 года клиентские службы Социального фонда по РТ начнут прием заявлений. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения СФР по РТ.

«С 1 декабря начнется прием заявлений на перерасчет пенсий от женщин, являющихся получателями страховой пенсии, а также на назначение пенсий от женщин, которым при назначении страховой пенсии не было учтено пять и более детей. Заявление нужно подавать в декабре 2025 года для того, чтобы перерасчет произвели уже с 1 января», – рассказали в пресс-службе.

Подать заявление можно в личном кабинете на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах Социального фонда по месту жительства. При обращении необходимо предъявить паспорт и документы, подтверждающие рождение и возраст детей – свидетельства о рождении, паспорта.

«Для многих матерей периоды ухода за детьми раньше учитывались не в полном объеме, что влияло на размер пенсии. В республике предварительно определено более 14 тысяч женщин, имеющих право на перерасчет или новое назначение пенсии. Мы приглашаем многодетных матерей в клиентские службы фонда, чтобы подать соответствующие заявления», – уточнил Управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.