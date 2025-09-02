Отделение СФР по РТ получило первые заявления на пособия по беременности от студенток

Порядок расчета пособия по беременности и родам для студенток-очниц изменился с 1 сентября. Если раньше его размер зависел от стипендии, то теперь он равен региональному прожиточному минимуму для трудоспособного населения.

Пособие будет выплачиваться за весь период отпуска по беременности и родам, который, как правило, составляет 140 дней. В Татарстане его размер составит 76 673 руб.

Ранее пособие по беременности и родам женщины, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, получали в учебных учреждениях.

«Уже за первый день поступило более 10 заявлений, все они находятся на стадии рассмотрения, решения пока не вынесены», – рассказали сегодня «Татар-информу» в пресс-службе Отделения СФР по Республике Татарстан.

Как отметил управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин, беременность – время, когда каждая женщина должна чувствовать уверенность в завтрашнем дне.

«Мы понимаем, что студенткам, ожидающим ребенка, особенно важна стабильная поддержка. Изменения в законодательстве сделали пособие более ощутимым», – подчеркнул он.

Пособие по беременности и родам назначается и другим категориям женщин:

официально трудоустроенным;

безработным беременным или родившим женщинам, потерявшим работу из-за ликвидации предприятий;

женщинам, уволившимся из ликвидированных компаний либо завершившим собственную коммерческую деятельность;

женщинам, усыновившим ребенка в возрасте до трех месяцев.

Заявление на назначение пособия оформляется в течение полугода после завершения отпуска по беременности и родам. C 1 сентября его можно подать в клиентской службе Отделения Социального фонда России по Республике Татарстан, через госуслуги или в МФЦ.

После подачи заявления в течение 10 рабочих дней нужно лично предоставить документы, подтверждающие очное обучение, а также справку о длительности периода нетрудоспособности. Выплата перечисляется сразу за весь срок отпуска по беременности и родам.