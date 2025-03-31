Отделение СФР по РТ перечислит ветеранам выплату в честь 80-летия Победы

Единовременную выплату в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне перечислит в апреле Отделение СФР по РТ ветеранам из Татарстана. Ее получат более 8,7 тыс. жителей региона, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе СФР по РТ.

«Выплату в размере 80 тыс. рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, несовершеннолетние узники нацистских концлагерей и граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Сталинграда», «Житель осажденного Севастополя», – рассказали в пресс-службе.

Выплату в размере 55 тыс. рублей получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма. Выплата в размере 10 тыс. рублей будет перечислена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

«Право на выплату имеют все ветераны, независимо от места проживания. Обращаться в Отделение Социального фонда по РТ для ее получения не нужно. Выплаты поступят ветеранам вместе с пенсией по прежнему графику доставки пенсий», – пояснил управляющий Отделением Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.