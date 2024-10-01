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Отделение СФР по РТ откроет центры общения во всех районах Татарстана
В шести центрах общения представителей старшего поколения, открытых Отделением СФР по РТ в шести населенных пунктах Татарстана, ежедневно проходят лекции по финансовой и пенсионной грамотности, а также беседы о том, как не стать жертвой мошенников. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ Эдуард Вафин.
«Более года назад был запущен масштабный проект, который потом охватит каждый город и каждое село. Центры созданы, чтобы граждане пожилого возраста нашли друзей, хобби, интересно провели время. На выделенных площадях наших клиентских служб уже функционируют шесть центров в Арске, Азнакаеве, Бавлах, Буинске, Рыбной Слободе, Набережных Челнах. Помещения центров оснащены мебелью, спортивным и игровым оборудованием, мини-библиотеками», — отметил спикер.
Вафин добавил, что посетители центров активно участвуют в спортивных соревнованиях, спартакиадах, играют в настольные игры, выступают с концертами.
«В ближайшее время мы при поддержке федерального центра планируем открыть такие центры в каждой опорной точке в районах республики», — добавил Вафин.
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