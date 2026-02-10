Отделение СФР по РТ объяснило, почему самозанятым нужно делать взносы на пенсию

Более 12 тысяч самозанятых татарстанцев направляют добровольные взносы на формирование своей будущей пенсии. Почему важно участвовать в государственной программе, «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления СФР по РТ.

«Самозанятые платят налог на профессиональный доход – 4% или 6%, но в этот налог не входят пенсионные взносы. Из-за этого не идет страховой стаж и не начисляются пенсионные баллы. Если ничего не делать, государство просто не будет формировать пенсию автоматически. В таком случае, в будущем можно рассчитывать только на социальную пенсию. Ее назначают позже обычной – в 65 лет женщинам и в 70 лет мужчинам, и она заметно меньше. Чтобы получать пенсию вовремя и в более достойном размере, самозанятым важно позаботиться об этом самостоятельно. Для этого можно добровольно платить взносы в Социальный фонд», – рассказали в пресс-службе.

Такая возможность у самозанятых появилась в 2019 году, когда ввели режим самозанятости. С тех пор они могут самостоятельно подключиться к пенсионной системе и платить взносы, если хотят формировать страховую пенсию.

«Больше пяти лет у самозанятых есть понятный инструмент, чтобы не откладывать заботу о пенсии на потом и заранее подумать о своем будущем. С каждым годом все больше самозанятых задумываются о своем будущем и понимают, что размер и срок назначения пенсии напрямую зависят от личного участия. Для многих становится очевидно, что наличие страхового стажа и пенсионных баллов позволяет рассчитывать на более высокий уровень пенсионного обеспечения в будущем. Интерес к уплате добровольных взносов будет только расти: самозанятые все чаще выбирают этот путь, чтобы обеспечить себе стабильную и более высокую пенсию», – добавили в пресс-службе.

Право на страховую пенсию по старости появляется у людей, достигших 60 и 65 лет (женщины и мужчины соответственно), при наличии страхового стажа продолжительностью 15 лет и величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30.

Для регистрации в качестве плательщика взносов нужно подать заявление в Отделение СФР по РТ. В 2026 году минимальная сумма страховых взносов для самозанятых, применяющих режим «Налог на профессиональный доход», составляет 71 525 руб. Уплата этой суммы обеспечивает зачисление одного года страхового стажа и 1,090 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Если уплаченная сумма окажется меньше фиксированного размера, то в стаж засчитается период, пропорциональный внесенным средствам. Максимальный размер добровольного взноса составляет 572 204 руб., что соответствует 8,720 ИПК. Взнос можно перечислить единовременно или частями в течение года, но окончательный расчет необходимо завершить до 31 декабря календарного года.

«Пенсионные коэффициенты и стаж, которые формируются в результате уплаты добровольных взносов, фиксируются на индивидуальном лицевом счете до 1 марта следующего года. Учет поступивших платежей происходит в автоматическом режиме, поэтому представлять в Отделение СФР по Республике Татарстан какие-либо документы, подтверждающие оплату, не требуется», – пояснил управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.