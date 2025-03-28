Отделение СФР по РТ объяснило, каким медработникам положены максимальные спецсоцвыплаты

Более 8,6 млн рублей перечислило с начала года региональное Отделение СФР на специальные социальные выплаты медработникам. Средства получили более 28 тыс. медицинских работников из Татарстана.

«За 2024 год специальную социальную выплату получили 31 800 медработников из Татарстана на сумму 4,5 млрд рублей. Максимальную выплату в размере 50 000 руб. получают врачи, работающие в населенных пунктах с численностью менее 50 000 человек», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Отделения Социального фонда России по РТ.

Специальная социальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. В зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации размер выплаты составляет от 4,5 до 50 тысяч рублей.

«Выплата полагается медицинским работникам, занимающим штатные должности, в том числе находящимся в отпуске по уходу за ребенком и работающим на условиях неполного рабочего времени. Получить выплату могут и те, кто впервые пришел на вакантную должность. Специальные социальные выплаты не входят в расчет среднего заработка, не облагаются подоходным налогом и не подлежат удержанию по исполнительным листам», – пояснил управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный реестр сотрудников, имеющих право на выплату. Вместе со сведениями о работнике в нем указана сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана. Выплаты начисляются автоматически, после подачи в СФР соответствующих документов учреждениями здравоохранения.