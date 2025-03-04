Отделение СФР по РТ напомнило о распространенных схемах и уловках мошенников

В Татарстане участились случаи, когда людям звонят злоумышленники, представляются сотрудниками Отделения СФР по РТ и обманным путем пытаются узнать персональную информацию.

«Пенсионеры сообщают нам, что им звонили неизвестные люди под видом сотрудников СФР и говорили о перерасчете пенсий. Злоумышленники предлагают «помочь с перерасчетом», иногда звонят на WhatsApp, и при этом высвечивается логотип Соцфонда. Периодически идет спам-рассылка в «Телеграме» от имени управляющего или его замов», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Отделения СФР по РТ.

В ведомстве предупредили, что если жителям Татарстана кто-то звонит, представляется сотрудником Социального фонда, просит назвать персональные данные для уточнения или перерасчета пенсии или других социальных выплат, то ни в коем случае этого нельзя делать. Нельзя сообщать персональные сведения неизвестным людям.

«Не отвечайте на звонки с незнакомых или сомнительных номеров и никогда не сообщайте незнакомым людям пароль для входа в личный кабинет на сайте госуслуг, данные паспорта, номер банковской карты и ее ПИН-код», – пояснили в пресс-службе.

Если по телефону предлагают записать гражданина на личный прием, а затем подтвердить запись кодом из СМС, то так действуют злоумышленники. На сайте СФР есть электронный сервис «Предварительная запись», где можно выбрать удобный день и время посещения клиентской службы.

«Сотрудники Отделения Социального фонда России по Татарстану не запрашивают по телефону персональные данные, не направляют ссылки и СМС-сообщения. Все услуги Социального фонда можно получить в клиентских службах регионального Отделения СФР, в МФЦ или на портале госуслуг», – пояснил управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Мошенники используют разные уловки. Часто они сообщают об устаревшей карте или номере банковского счета, на который поступает пенсия, требуют перевести средства на банковский счет, который сами же и сообщают.

«Стоит помнить, что способ доставки пенсии всегда выбирает только сам пенсионер, подав личное заявление в региональное Отделение Социального фонда. По вопросам перерасчета, выплаты и доставки пенсий и многим другим жители региона могут обратиться к операторам единого контакт-центра по телефону 8-800-100-0001 или прийти на личный прием», – подчеркнули в ведомстве.