Отделение Движения Первых в Рубежном получило адресную помощь от Татарстана

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Республика Татарстан передала адресную помощь Рубежанскому отделению Движения Первых. Новое оборудование позволит ребятам развивать медиапроекты и заниматься творчеством.

Вице-премьер РТ Ринат Садыков встретился с руководителем местного отделения Галиной Янченко, педагогами и ребятами. Для организации закупили телевизор с диагональю 65 дюймов и стойку для него, ноутбук, стабилизаторы для видеосъемки, микрофоны и световое оборудование.

Также передали футболки с символикой Движения Первых, настольные развивающие игры и материалы для творчества, включая акриловые краски. Помощь планируют распределить между тремя первичными отделениями организации в Рубежном.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«Татарстан активно работает в ЛНР не только в направлении восстановления инфраструктуры подшефных городов и оказания гуманитарной помощи. Важное направление нашей деятельности – развитие институтов гражданского общества и поддержка общественных организаций и союзов», – отметил Садыков.

Он подчеркнул, что движение Первых – одно из самых активных молодежных движений в городе, которое сегодня объединяет школьников и их инициативы.

«После очередной встречи с ребятами мы увидели, насколько велик запрос на оснащение городского отделения», – сказал вице-премьер РТ.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

По его словам, благодаря помощи предпринимателей Татарстана эту потребность удалось закрыть в полном объеме.

«На этом мы не останавливаемся. Ребята рассказали о своих планах на этот и следующий год, и мы будем продолжать их поддерживать», – подчеркнул заместитель Премьер-министра Татарстана.

Во время встречи ребята рассказали о своих проектах и поделились впечатлениями от поездок в Татарстан. Многие уже отдыхали в летних лагерях республики и посещали Казань. Некоторые планируют в будущем вернуться в Татарстан, чтобы получить высшее или среднее профессиональное образование.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«Сегодня состоялась прекрасная встреча активистов нашего первичного отделения с Ринатом Садыковым, который в очередной раз показал, что обещание – не пустой звук, а слово, которое человек дает и выполняет», – отметила руководитель местного отделения Движения Первых Галина Янченко.

По ее словам, из-за угрозы атак БПЛА у детей ограничены возможности посещать кружки и спортивные секции. В рамках проектов Движения Первых они могут заявить о себе, участвовать во всероссийских и региональных инициативах, развивать лидерские качества и творческие способности. Но для этого отделению не хватало материально-технической базы, которую помог обеспечить Татарстан.

«Мы планируем передать часть полученного оборудования еще двум первичным отделениям в нашем городе. Очень приятно, что пожелания ребят слышат и учитывают», – Галина Янченко.