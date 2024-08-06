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Добровольные пожарные и РВИО вместе займутся патриотическим воспитанием молодежи в РТ
В Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан произошло подписание соглашения о сотрудничестве между республиканским общественным отделением «Всероссийское добровольное пожарное общество» (ТРО ВДПО РТ) и региональным отделением «Российское военно-историческое общество» (РВИО в РТ).
Подписание состоялось при участии председателя совета ТРО ВДПО РТ Радика Камалетдинова и исполнительного директора РВИО в РТ Тимура Камалетдинова.
Подписанное соглашение предусматривает сотрудничество двух организаций в области патриотического воспитания, военно-исторического образования и просвещения. В рамках этого сотрудничества планируется проведение эксклюзивных экскурсий для членов сообществ, лекций с участием ведущих специалистов и интерактивных занятий, направленных на привлечение молодежи к патриотической деятельности.
«Объединение усилий разных патриотических организаций позволяет выполнять поставленные высшим руководством задачи наиболее эффективно и создавать совершенно новые форматы для взаимодействия, предлагая интересные занятия для жителей Татарстана, в особенности для молодежи», – заявил Тимур Камалетдинов.
Фотографии предоставлены пресс-службой Министерства по делам молодежи РТ
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