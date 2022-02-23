«Отдаём честь воинам»: Игорь Комаров поздравил жителей Приволжья с 23 февраля

В День защитника Отечества, мы вспоминаем всех тех, кто посвятил себя славе и безопасности Родины, кто отдал свою жизнь за мир и благополучие родной страны. Такие слова привел полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров в поздравлении жителям округа.

«Мы отдаём честь воинам, чьи подвиги, свершенные во время Великой Отечественной войны, всегда будут для нас примером отваги, патриотизма и любви к своей земле. Мы чествуем тех, кто сегодня достойно выполняет свой служебный долг, защищает интересы государства и готов в любую минуту встать на защиту России. С особым чувством мы отдаем дань уважения родным и близким военнослужащих, которые разделяют с ними все трудности и обеспечивают надежный тыл.

Поздравляю с праздником жителей ПФО, которые вносят заметный вклад в укрепление обороноспособности России: несут службу в Вооруженных Силах, в органах правопорядка и государственной безопасности, разрабатывают и производят новейшие образцы вооружения, обеспечивают научно-технологическое развитие страны», - отметил Комаров.

Он пожелал жителям Приволжского округа крепкого здоровья, мира, благополучия и новых свершений на благо Отечества.