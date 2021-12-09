Отдать коллекторам, крепить на доску позора: как бороться с должниками по алиментам?

Более 2,5 миллиарда рублей – такую сумму задолжали татарстанские родители своим детям. Чаще всего алиментщики-должники в открытую отказываются платить. Меры, к которым прибегают приставы, уже не эффективны. На круглом столе в Общественной палате РТ обсудили, какими еще способами можно заставить родителей платить алименты.

На круглом столе в Общественной палате РТ обсудили, какими способами можно заставить родителей платить алименты

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Бегают от алиментов 2,5 тысячи человек

453 миллиона рублей удалось взыскать с должников по алиментам с начала этого года – с этих цифр начала свой доклад заместитель главы УФССП России по РТ Елена Варфоломеева. Она отметила, что в этом году судебные приставы проделали колоссальную работу. Итог – сумма, которую им удалось взыскать, выросла на 70%, в прошлом году алиментщики погасили порядка 260 миллионов рублей.

Однако эта сумма лишь капля в море по сравнению с тем, сколько еще нужно взыскать судебным приставам. По словам Варфоломеевой, общая сумма задолженности по алиментам превышает 2,5 млрд рублей.

«Взыскание алиментов находится у судебных приставов на особом контроле, это всегда в приоритете. Всего в республике насчитывается порядка 20 тысяч должников по алиментам. Эти 20 тысяч у нас в работе, при этом каждый должник, который увольняется с работы, попадает под пристальное внимание судебных приставов», ­– отметила Варфоломеева.

Список мер, который применяется в отношении должников, не желающих по каким-либо причинам платить алименты, весьма обширный: арест банковских счетов, арест имущества, в том числе автомобилей, запрет на выезд за границу. Самые злостные неплательщики привлекаются к уголовной ответственности. К слову, их число в этом году выросло на 23%, отметила замглавы приставов Татарстана.

Елена Варфоломеева: «Взыскание алиментов находится у судебных приставов на особом контроле, это всегда в приоритете» Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«С начала этого года было вынесено более 46 тысяч постановлений о взыскании денежных средств должников с их банковских счетов. Выезд за границу был запрещен порядка 24 тысячам человек», – привела данные из своего доклада Варфоломеева.

Но, по всей видимости, этих мер недостаточно. Исполнительные производства лежат мертвым грузом, алименты до детей попросту не доходят. Должники так и продолжают не платить либо платят маленькими частями, некоторые и вовсе пропадают. К слову, в розыске числятся 2,5 тысячи алиментщиков.

3 тысячи производств на одного пристава, не передать ли их коллекторам?

Во время обсуждения проблемы взыскания алиментов многие общественники согласились с тем, что у судебных приставов очень высокая нагрузка. В среднем на одного исполнителя приходятся порядка 3 тысяч производств. Вопрос: как справиться с таким объемом?

Максим Конов: «Приставы просто-напросто от нас закрыты. Я пытался дозвониться – горячие линии не работают» Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Приставы просто-напросто от нас закрыты. Рассказываю на собственном опыте. Я пытался дозвониться – горячие линии не работают. Я пытался получить консультацию по исполнительным производствам – горячие линии не работают», – высказался член Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Максим Конов.

Поступило предложение модернизировать работу приставов, правда, каким именно образом, не уточнили. Еще один способ снизить нагрузку на исполнителей предложил член комиссии Общественной палаты РТ по социальным вопросам Артем Кузнецов. Он порекомендовал передать часть должников коллекторам.

«Реальных рычагов надавить на нерадивых родителей не так много. Их не останавливает даже уголовная статья. Нужно более строго организовать сам процесс, чтобы никто не отвертелся. Надо было раньше думать, прежде чем заводить детей. Я вот смотрю на эти страшные случаи, когда коллекторы с дубинками ходят, разукрашивают подъезды должникам кредитных организаций. Давайте им тогда передадим должников по алиментам?» – высказался общественник.

Артем Кузнецов: «Реальных рычагов надавить на нерадивых родителей не так много» Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Курсы для молодой семьи

Отсутствие семейных ценностей и высокое число разводов – одна из причин такого большого числа алиментщиков, объяснили участники круглого стола. Вместо того чтобы изначально взвесить все за и против, многие бегут в ЗАГС, узаконивают отношения, но совершенно не представляют, какая это ответственность. Столкнувшись с первыми серьезными трудностями, чаще всего с появлением ребенка, родители предпочитают развестись.

«Нужно более активно продвигать семейные ценности. В конце концов, есть брачный договор. Нужно в нем прописать все пункты, касающиеся воспитания ребенка», – высказался первый замминистра труда, занятости и соцзащиты РТ Рустем Валиуллов.

Рустем Валиуллов: «Нужно более активно продвигать семейные ценности» Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская отметила, что этот вопрос нужно решать вместе с органами ЗАГС и Министерством по делам молодежи. Она предложила ввести обязательные курсы для молодоженов.

«Должна быть Школа молодой семьи, где специалисты объяснили бы обязанности мужа и жены, а также рассказали о важности воспитания ребенка», – отметила Сабурская.

Если развода все же не избежать, то участники круглого стола предложили, чтобы родители проходили обязательную консультацию не только с психологами, но и с общественниками.

Сария Сабурская: «Должна быть Школа молодой семьи, где специалисты объяснили бы обязанности мужа и жены, а также рассказали о важности воспитания ребенка» Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Вывешивать лица алиментщиков на доску позора

В продолжение своего выступления Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская добавила, что неплохо было бы чаще показывать в новостях и рассказывать в СМИ о случаях, когда должник по алиментам привлекается к уголовной ответственности.

«Почему бы не показывать в новостных программах тех, кого привлекли к уголовной ответственности? Почему по другим уголовным статьям случаи широко освещаются, а такие нет? Не обязательно показывать лицо должника или называть его имя и фамилию», – предложила Сабурская.

Другие участники круглого стола и вовсе предложили вывешивать лица должников на стендах в отделениях судебных приставов.

Рустам Гараев назвал три основные причины, почему родители не хотят платить алименты Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Три причины нежелания платить алименты: мнение отцов

Представитель «Союза отцов» в республике Рустам Гараев заявил, что есть три основные причины, почему родители не хотят платить алименты. Первая – женщина не дает экс-супругу видеться с ребенком, происходит отчуждение. Вторая – где гарантия того, что алименты тратятся именно на ребенка. И третья – обман.

«К примеру, отец жил с семьей, он их обеспечивал. В это время мать за его спиной подала на алименты. Оповещения никакого не было, человек попросту не знал об этом. Проходит три года, они разводятся, и тут на него как снег на голову падает исполнительный лист с долгом за три года. На нервах он теряет работу. Что ему делать? Как платить?» – поделился мнением Гараев.

В качестве решения проблемы он предложил ввести максимальный порог алиментов. Какую именно сумму он считает максимальной, правда, не уточнил.