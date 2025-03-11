«Отдали жизни, защищая страну»: в Казани прошла выставка о героях Татарстана

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Выставка, посвященная героям Татарстана времен Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции, прошла сегодня в Кабинете Министров РТ. Ее организатором выступил Государственный комитет РТ по архивному делу.

«В 2024 году архивом Казани была создана архивная коллекция «Герои из Татарстана – первый именной батальон «Алга». В состав коллекции вошли бюсты, фото и видеоматериалы участников, а также личные документы. Практически все они награждены орденом Мужества. К сожалению, они погибли, выполняя свой боевой долг», –сообщила журналистам начальник Управления муниципального архива Казани Гульнара Мусина.

Кроме того, было создано два личных фонда. Один из них посвящен Алмазу Хамитовичу Аглиеву. Он родился в семье военнослужащих. В 2012 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище, принимал активное участие в боевых действиях, выполнял специальное задание на территории Сирийской Арабской Республики, участвовал в миротворческих операциях на территории Нагорного Карабаха и в специальной военной операции. Награжден двумя медалями «За отвагу» и орденом Мужества посмертно – за действия при выполнении боевого задания.

Фото: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»

«Еще один фонд создан в 2024 году. Это личный фонд Копылова Ивана Сергеевича. Он родился в Хабаровском крае, в 2010-м проходил срочную службу в рядах вооруженных сил Российской Федерации. В 2016 году переехал в Казань», – рассказала Мусина.

В 2022 году подписал контракт и принимал участие в боевых действиях в составе второго татарстанского именного батальона «Тимер». Погиб в Запорожской области, выполняя боевой долг. Посмертно награжден орденом Мужества.

«Эти люди отдали свои жизни, выполняя свой боевой долг, защищая нас и нашу страну. Очень важно донести до детей и подрастающего поколения, как важно любить свою страну. Ты нужен только в своей стране. Очень важно сохранять историю об этих людях», – подчеркнула Мусина.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Как рассказала на брифинге председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова, для сохранения исторической памяти о мужестве и героизме защитников Отечества архивами приняты в 2024 году 1078 личных документов участников специальной военной операции.

Создано 36 архивных фондов и коллекций, в числе которых – архивная коллекция «Герои из Татарстана – первый именной батальон «Алга».

«В этом году в Госархив приняты документы Героя России Дамира Рашидовича Гилемханова, Героя России Андрея Андреевича Соколовского, Героя России Олега Геннадьевича Сорокина. Их личные документы мы представляем сегодня на выставке, посвященной защитникам Отечества», – отметила Габдрахманова.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также 2024-й объявлен в Татарстане и стране в целом Годом защитника Отечества.