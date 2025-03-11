«Отдали жизни, защищая страну»: как Татарстан увековечивает имена героев

Для сохранения памяти о погибших и живых участниках специальной военной операции в Татарстане собирают архивные фонды, организован музей истории, созданы фотопроекты. О важности сохранения исторической правды о подвигах защитников Отечества рассказали сегодня участники брифинга в Доме Правительства РТ.





Выставка, посвященная Героям Татарстана времен Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции, прошла в Доме Правительства Татарстана

Фото: prav.tatarstan.ru

«Не думал о награде, не задумывался о своей жизни»

Выставка, посвященная Героям Татарстана времен Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции, прошла в Доме Правительства Татарстана. На ней были представлены фотоматериалы и личные вещи Героев России, погибших во время СВО, – не только документы об учебе и награды, но даже рисунки из детских альбомов. Были и фотографии с выпускного Героя России Дамира Исламова, погибшего в неравном сражении с пятью танками.

«Ему было 25. В столь юном возрасте, в звании старшего лейтенанта, будучи командиром взвода, со своими членами экипажа Дамиром Гилемхановым и Иваном Цевуном он был отправлен на защиту русского народа. <…> После нескольких неудачных попыток Дамир взял на себя ответственность за свою жизнь и жизнь товарищей, которые поддержали его и двинулись вперед», – рассказала старшая сестра Дамира Динара Алтынова.

Динара Алтынова: «Ему было 25. В столь юном возрасте, в звании старшего лейтенанта, будучи командиром взвода, со своими членами экипажа Дамиром Гилемхановым и Иваном Цевуном он был отправлен на защиту русского народа» Фото: prav.tatarstan.ru

Экипаж танка Т-72Б1 в составе бронегруппы штурмовал укрепрайон противника. Прицельным огнем они уничтожил долговременную огневую точку и около десяти бойцов ВСУ. Во время сражения танк был подожжен «коктейлем Молотова». Экипажу удалось потушить огонь, бойцы вновь ринулись в бой, когда на их пути оказались сразу пять танков противника. Дамиру Исламову и его боевым товарищам удалось уничтожить четыре из них, но пятый нанес по их танку смертельный удар – весь экипаж погиб.

«Я уверена, он даже не засомневался в своем правильном решении, когда совершал подвиг. Он не думал о награде, не задумывался о своей жизни. Он думал о нас, о нашей с вами безопасности в первую очередь. Чувство гордости не покидает меня ни на минуту. Моя благодарность к нему безмерна. Боль, которую невозможно ничем заглушить, останется всегда со мной и в нашей семье», – отметила Динара Алтынова.

В память о Герое установлены бюсты в школе №6, где он учился, и на Аллее Героев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Лениногорске в память о Герое установлены бюсты в школе №6, где он учился, и на Аллее Героев. На доме, где жил Дамир, установлена мемориальная доска. В честь Исламова назван благотворительный фонд, который учредила его старшая сестра.

«Нашей семьей было принято решение передать оригиналы документов – удостоверение Героя России, грамоту о присвоении звания Героя, аттестаты о среднем и высшем образовании – в архив Татарстана. Мы сделали это для будущих поколений. Я хочу, чтобы ценности, которыми жили наши мальчишки, унаследовали наши внуки и правнуки, чтобы память о наших ребятах жила в их сердцах», – подчеркнула Алтынова.

«Отдали жизни, выполняя боевой долг, защищая нас и страну»

В прошлом году муниципальным архивом Казани была создана архивная коллекция «Герои из Татарстана – первый именной батальон «Алга». В ее состав вошли бюсты, фото- и видеоматериалы, а также личные документы участников ботальона.

«Практически все награждены орденом Мужества. Выполняя свой боевой долг, они, к сожалению, погибли», – сообщила журналистам начальник Управлениям униципального архива Казани Гульнара Мусина.

Также созданы личные фонды. Один из них посвящен Алмазу Хамитовичу Аглиеву. Он родился в семье военнослужащих, в 2012 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Принимал активное участие в боевых действиях, выполнял специальное задание на территории Сирии, участвовал в миротворческих операциях на территории Нагорного Карабаха и в специальной военной операции. Награжден двумя медалями «За отвагу» и орденом Мужества посмертно при выполнении боевого задания.

Гульнара Мусина: «Эти люди отдали свои жизни, выполняя боевой долг, защищая нас и нашу страну. Очень важно сохранять историю и память об этих людях» Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Еще один фонд создан в 2024 году. Это личный фонд Ивана Сергеевича Копылова. Он родился в Хабаровском крае, в 2010 году проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. В 2016 году переехал в Казань», – рассказала Мусина.

В 2022 году боец подписал контракт и принял участие в боевых действиях в составе второго именного батальона «Тимер». Погиб в Запорожской области, выполняя боевой долг. Посмертно награжден орденом Мужества.

«Эти люди отдали свои жизни, выполняя боевой долг, защищая нас и нашу страну. Очень важно сохранять историю и память об этих людях», – подчеркнула Мусина.

В прошлом году госархивами были приняты 1 078 личных документов участников специальной военной операции, создано 36 архивных фондов и коллекций.

В этом году в госархив приняты документы Героев России Дамира Рашидовича Гилемханова, Андрея Андреевича Соколовского, Олега Геннадьевича Сорокина. Их личные документы также были представлены сегодня на выставке.

Выставку о Девятаеве посетили 4,5 тыс. человек

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне архивная служба Татарстана организовала в прошлом году историко-документальную выставку о блокаде Ленинграда и выставочный проект «Девятаев: за гранью невозможного».

«Выставка «Блокада Ленинграда: фронт и тыл» об эвакуации граждан, фабрик и заводов в Татарию в годы Великой Отечественной войны. Помимо официальных архивных документов демонстрировались письма с фронта защитников города на Неве и сюжет киножурнала «На Волге широкой» 1984 года, рассказывающий о приезде в Казань тех, кто детьми был эвакуирован из Ленинграда и Московской области и размещен в школе №101 в поселке Дербышки. Там сейчас работает единственный в республике музей истории блокадного Ленинграда», – рассказала председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

В прошлом году в историческом парке «Россия – моя история» была организована выставка «Девятаев: за гранью невозможного».

Гульнара Габдрахманова: «Были представлены документы о содержании в концлагерях советских военнопленных и обстоятельствах побега Михаила Девятаева вместе с девятью узниками из лагеря, о жизни Михаила Петровича в мирное время» Фото: prav.tatarstan.ru

«Были представлены документы о содержании в концлагерях советских военнопленных и обстоятельствах побега Михаила Девятаева вместе с девятью узниками из лагеря, о жизни Михаила Петровича в мирное время. Большинство из них демонстрировались впервые, так как недавно были переданы его сыном на вечное хранение в архив», – пояснила Габдрахманова.

Всего удалось собрать 240 архивных документов. Выставка была представлена в Казани, Волгограде и Новосибирске, ее посетили более 4,5 тыс. человек.

Кроме того, состоялся премьерный показ фильма «Генерал» режиссера Радика Кудоярова о легендарном комдиве времен Великой Отечественной войны, генерал-майоре Мингали Мингазовиче Шаймуратове – Герое России.

По архивным документам были изданы две книги. Одна из них – «Казанский обвод: сокрытая история», посвященная строительству оборонительных рубежей под Казанью в 1941-1942 годы (вторая, подарочное издание «Архитектурная жемчужина Казанского Кремля: губернаторский дворец в прошлом и настоящем», вручалась участникам Казанского саммита БРИКС).

Гузель Удачина: «Важно собирать материалы, свидетельствующие о героических подвигах тех ребят, которые сегодня находятся на линии боевого соприкосновения» Фото: prav.tatarstan.ru

Экскурсии по «уголкам памяти» в школах и архивный фонд

Для увековечения памяти погибших участников СВО в Татарстане сейчас собирается архивный фонд по районам. Кроме того, создано несколько значимых фотопроектов.

«Важно собирать материалы, свидетельствующие о героических подвигах тех ребят, которые сегодня находятся на линии боевого соприкосновения», – заявила руководитель филиала Госфонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина.

В республике организованы фотовыставки «Мамы Героев Татарстана», «Жены Героев Татарстана», «Отец Героя» и «Дети Героев». Создана экспозиция памяти погибших участников СВО в школьных музеях и библиотеках сельских клубов. Оформляют экспозиции в школах и проводят экскурсии по «уголкам памяти» сами ребята.

На базе Музея-мемориала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов собрана экспозиция памяти участников специальной военной операции. Как отметила Удачина, важным направлением работы стало увековечение памяти не только погибших, но и ныне здравствующих бойцов СВО.

«Запрос со стороны семей на сохранение памяти об их близких высок. <…> Общество, которое не знает своей истории и своих героев, не чтит их память, лишено будущего. Воин погибает дважды – первый раз на поле боя, а второй раз, когда его забывают», – заметила Удачина.

Совместная работа Госархива РТ, Госкомитета РТ по архивному делу и Госфонда «Защитники Отечества» ведется с осени 2023 года. В день заключения трехстороннего соглашения прошла первая экскурсия для мам и жен участников СВО. В госархиве был организован мастер-класс по реставрации архивных документов. На этой встрече среди гостей была молодая супруга погибшего героя. Она воспитывает двух маленьких детей и тяжело переживает утрату.

«Семья находилась в тяжелой психоэмоциональной ситуации, переживала горе. Женщина была в отпуске по уходу за ребенком, замкнулась в себе. Попытки родственников, подруг и жен сослуживцев [вывести ее из этого состояния] ни к чему не привели. Квартира женщины превратилась в мемориал погибшего супруга», – рассказала Удачина.

Побывав на экскурсии, женщина поняла, что к увековечению памяти близкого человека можно подойти по-другому. Можно сдать материалы в госархив, чтобы они стали достоянием широкой общественности и о подвиге близкого человека узнали многие люди.

Сейчас в районах республики проводится активная работа по подготовке документов погибших участников СВО для передачи в архивы.

«Мы должны знать о наших героях, помнить, чтить, гордиться, быть признательными им за вклад в нашу общую Победу», – заключила Удачина.

Мероприятия проходят в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год защитника Отечества.