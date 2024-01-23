«Отдал жизнь за будущее страны»: каким был шофер бронированного «Медведя» на СВО

В 2014 году Олег Уткин начал службу в армии по контракту. Сначала находился в Пскове, затем переведен в Наро-Фоминск. Затем из Наро-Фоминска 30-летнего сержанта отправили на спецоперацию на Украину

Фото: kaibicy.ru

«С детства всегда были вместе, помогали родителям»

Олег Уткин родился 20 ноября 1991 года в селе Ульянково Кайбицкого района Татарстана. Окончил местную школу в 2009 году.

Как вспоминает директор школы Наталия Челнокова, Олег учился хорошо, отличался скромностью, принимал активное участие в различных мероприятиях, представлял школу на районных спортивных соревнованиях.

Будущий военный рос в полной благополучной семье, рядом с ним всегда был брат Игорь. «Мы росли в семье вдвоем с братом. С детства всегда были вместе, помогали родителям», — рассказал «Кайбицким зорям» Игорь.

Брат Игорь (справа): «Его смерть огромная утрата для нас. Но от судьбы не уйдешь» Фото: kaibicy.ru

После окончания школы Олег поступил в Казанский автотранспортный техникум. 5 декабря 2009 года был призван в ряды Вооруженных Сил России и служил в Воздушно-десантных войсках в Омске. После демобилизации окончил техникум.

В 2014 году начал службу в армии по контракту. Сначала находился в Пскове, затем переведен в Наро-Фоминск. Затем из Наро-Фоминска 30-летнего сержанта отправили на спецоперацию на Украину.

«Это был его третий контракт по счету», — сокрушается брат.

В спецоперации Олег участвовал с середины марта 2022 года. Он был старшим шофером роты материального обеспечения, водил бронированный КАМАЗ «Медведь» в 106-й дивизии ВДВ Фото: kaibicy.ru

«К сожалению, он не успел создать семью и завести детей»

В спецоперации Олег участвовал с середины марта 2022 года. Он был старшим шофером роты материального обеспечения, водил бронированный КАМАЗ «Медведь» в 106-й дивизии ВДВ.

21 мая во время очередного столкновения украинские войска открыли огонь из миномета по позициям российских войск. Одна из этих мин взорвалась возле машины Олега. Сержанта, получившего тяжелую контузию, отправили в госпиталь в Луганск. Через день, 22 мая, он скончался от ран.

«К сожалению, он не успел создать семью и завести детей. Его смерть огромная утрата для нас. Но от судьбы не уйдешь», — продолжает Игорь.

«Мне вдвойне тяжело потерять боевого товарища, односельчанина, привезти его тело в родное село», — поделился майор и односельчанин Олега Максим Корсаков.

23 июня кайбичане простились с Олегом Уткиным. Его похоронили на кладбище в родном селе Фото: kaibicy.ru

«Яркий образ Олега Уткина навсегда останется в наших сердцах»

23 июня кайбичане простились с Олегом Уткиным. Его похоронили на кладбище в родном селе. Провожали бойца в последний путь глава района Альберт Рахматуллин, представитель Президента РТ — министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин, военком Апастовского и Кайбицкого районов Наиль Зантемиров, курсанты Казанского высшего танкового командного училища, главы сельских поселений, коллектив школы, юнармейцы, родственники и односельчане.

«Сегодня скорбят не только жители села Ульянково, но и весь район. Выражаю глубокое соболезнование родителям отважного бойца Виктору Владимировичу и Антонине Петровне. Благодарю вас за то, что воспитали храброго сына, желаю вам терпения, — сказал Альберт Рахматуллин. — Яркий образ Олега Уткина навсегда останется в наших сердцах».

Его похоронили на кладбище в родном селе Фото: kaibicy.ru

Фаниль Аглиуллин отметил, что наши отважные ребята борются за светлое будущее не только нынешнего, но и будущего поколения. «Олег Уткин — гордость России и Татарстана. Никакие слова соболезнования не помогут унять боль утраты. Его подвиг навсегда останется в нашей памяти», — произнес он.

Военного похоронили со всеми почестями. К месту последнего приюта бойца сопровождали почетный караул, военный духовой оркестр. Над могилой прозвучали залпы из стрелкового оружия.

Вручение ордена Мужества семье Олега Уткина состоялось в День ракетных войск и артиллерии Фото: kaibicy.ru

«Выбрал опасную, но по-настоящему мужскую профессию»

Вручение ордена Мужества семье Олега Уткина состоялось в День ракетных войск и артиллерии — 19 ноября 2022 года в Ульянковском доме культуры.

«Ваш сын выбрал опасную, но по-настоящему мужскую профессию. Он оставался верен своему гражданскому и воинскому долгу, отстаивал интересы страны и обеспечивал ее национальную безопасность. Мы всегда будем помнить о нем как о настоящем герое и истинном патриоте и готовы оказать вашей семье необходимую помощь и поддержку», — подчеркнул глава района Альберт Рахматуллин.

«В дом Уткиных пришла непоправимая беда: во время военной операции погиб их сын. А это значит, что беда пришла и во все наши дома. Завтра у Олега день рождения, ему исполнился бы 31 год», — сказала его классный руководитель, председатель Совета ветеранов Нина Стерякова.

«Олег был ответственным человеком, который четко, добросовестно выполнял поставленную перед ним задачу. Был другом, который готов прийти на помощь в трудную минуту. К сожалению, мы не смогли его уберечь. Он навсегда останется в памяти сослуживцев, боевых друзей», — произнес солдат, не пожелавший назвать свое имя.

10 декабря прошлого года на здании школы в Ульянкове состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память об ее выпускнике Олеге Уткине Фото: kaibicy.ru

«В его сердце было добро, он научился распознавать зло, несправедливость»

10 декабря прошлого года на здании школы в Ульянкове состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память об ее выпускнике Олеге Уткине.

«Учеба Олега оказалась важной не только для него, но и для всего нашего общества. В его сердце было добро, он научился распознавать зло, несправедливость. Он научился быть верным слову, которое давал. Он погиб не потому, что не жалел свою жизнь, а потому, что иначе не мог. Он оказался верен до конца своей присяге на верность», — произнесла председатель Совета ветеранов Нина Стерякова.

15 апреля 2023 года в селе Ульянково заложили Аллею памяти в честь Олега Уткина Фото: kaibicy.ru

15 апреля 2023 года в селе Ульянково заложили Аллею памяти в честь Олега Уткина. С инициативой о посадке выступила глава Ульянковского сельского поселения Фарида Сундурова.

Туи приобрели друзья Олега. Посадить их пришли его товарищи, а также Александр Ерамасов, который прибыл в краткосрочный отпуск из зоны СВО. Скоро на аллее торжественно установят и памятную табличку.

Фарида Сундурова поблагодарила супругов Уткиных за воспитание достойного сына: «Я знаю, что ваша боль неизлечима. Со временем вы научитесь жить с ней. Олег совершил великий подвиг: отдал свою жизнь, свое будущее, своих неродившихся детей...»

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.