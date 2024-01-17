«Отдал им миллионы, а они не вбили даже гвоздя»: как жители РТ остались без денег и жилья

Компания, офис которой находится на улице Сибгата Хакима, предлагала жителям республики построить дом или сделать капитальный ремонт

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Многодетная семья осталась без дома и с ипотекой

Компания, офис которой находится на улице Сибгата Хакима, напротив Центра семьи «Казан», предлагала жителям республики построить дом или сделать капитальный ремонт. О самой фирме в татарстанских СМИ то и дело выходили рекламные материалы – это внушало доверие, как рассказали «Татар-информу» клиенты фирмы. По словам людей, больше всего привлекало обещание выполнить работы в рассрочку. Людям предлагали практически беспроцентную ипотеку сроком хоть на 30 лет, рассказали агентству клиенты фирмы.

Один из клиентов фирмы – Ильнур Батыршин из Мензелинска хотел построить дом. Купил участок, залил фундамент – поначалу все хотел сделать сам, откладывал деньги, но так как Батыршины ждали рождения третьего ребенка, было решено взять ипотеку и быстрее завершать строительство.

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«Мы остановили свой выбор на компании ‘’ХТМ’’. Вроде все было хорошо, они показали объекты, которые строили параллельно, прислали мне фотографии и адреса. Мы поняли, что фирма надежная. Тогда мы уже накопили 1 миллион рублей и эти деньги передали как первоначальный взнос компании. Они составили проект, смету, за это мы тоже отдельно им заплатили», – рассказывает Ильнур.

К 29 апреля все уже было оплачено, в июле одобрили ипотеку, рассказывает он.

«Мы передали им оставшиеся деньги, и 22 июля они должны были выйти на объект. Но никого из рабочих в этот день там не оказалось. Все дела вел Ильнур Зайнуллин. Сначала мы думали, что он является директором, но это оказалось не так. Он вышел с нами на связь, пообещал, что скоро начнутся работы, говорил, что еще не все материалы закуплены. Потом он и его менеджеры стали пропадать, не выходили на связь», – вспоминает мужчина.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я отдал ему 4,5 миллиона рублей, а участке не появилось даже трехрублевого гвоздя»

Семье пообещали начать стройку в сентябре, менеджеры один за другим на его звонки отвечали, что уволились и больше в этой компании не работают, рассказывает Ильнур.

«Каждую неделю они обещали начать в понедельник. В итоге Зайнуллин, сказав по телефону, что я доконал его своими звонками, поставил на участке бытовку для строителей. Через несколько дней он сам приехал, походил по территории, рассказал, что и где будет стоять, попросил что-то переделать. После этого прошло две недели. На звонки мне отвечать перестали. И снова Зайнуллин сам вышел на связь и снова стал кормить завтраками. Тогда я уже написал заявление о расторжении договора, он пообещал вернуть мне деньги через семь дней. Я знал, что этого не будет, потому что на тот момент меня добавили в мессенджере в группу пострадавших от действий Зайнуллина», – рассказывает Батыршин.

Тогда мужчина узнал, что есть люди, которые нарвались на эту стройкомпанию еще полтора года назад. Поэтому он сразу же написал заявление в полицию, вспоминает Ильнур Батыршин.

«Я отдал ему 4,5 млн рублей. За эти деньги на участке не появилось даже трехрублевого гвоздя. Уже полгода я плачу ипотеку – для меня, многодетного отца, это существенные деньги. На строительной площадке так и не появилось ни одного строителя. Я подал в суд, в рамках гражданского дела, представители фирмы не явились на первое заседание, потом и на второе. Сейчас я жду, когда назначат третье. Уголовное дело на них так и не завели, сказали – нужно, чтобы собралось больше пострадавших и необходимо доказать, что директора фирмы действовали умышленно», – заключил он.

Ильнур говорит, еще в момент подписания договора почувствовал неладное, ведь договор подписал не директор компании, указанный в документе, а другой человек – тот, с которыми была устная договоренность.

Пострадавший в этом деле не один. Семья Олеси Ивановой так же осталась без дома и без денег Фото: © Владимир Васильев / архив «Татар-информ»

«Пока я пытаюсь вернуть свои деньги, они уже обесценились»

Еще больший ущерб – 6 млн рублей – у Олеси Ивановой. Женщина оформила ипотеку, чтобы построить дом. Так же, как и Батыршины, ее семья осталась ни с чем.

«Я всю сумму перечислила им на счет. Они вырыли фундамент, привезли песок, и все на этом. Кормили нас обещаниями, говорили, что ждут, когда поступит стройматериал. Поначалу мы им верили. Но потом написали претензию, предупредили, если работы не начнутся, мы будет расторгать договор и требовать назад деньги. Ильнур Зайнуллин принял эту претензию, поставил подпись, извинился, мы пожали руки, он пообещал, что все сделает. Но после этого пропал и перестал выходить на связь. Мы неоднократно приезжали к нему в офис, но он сидел как ни в чем не бывало, словно у него все хорошо. Мы расторгли договор, но деньги он не вернул», – рассказывает Олеся.

Женщина написала заявление в полицию, потом в прокуратуру, но ей, как и другим клиентам, отказали в возбуждении уголовного дела.

«Я уже куда только не писала: два раза обращалась к Путину, Раису Татарстана тоже писала письмо. От Президента мне пришел ответ, что мое дело передали в МВД России. Я обратилась к главе Следственного комитета Бастрыкину. От прокуратуры мне прислали ответ, что нет состава преступления, пришел отказ. Сейчас мы готовим документы, чтобы подать в суд», – поделилась женщина.

Андрей Петров чуть больше года назад подписал договор с фирмой на строительство дома. Внес взнос по проекту.

«Все было нормально. Но потом началась СВО, была непонятная ситуация, я понимал, что меня могут мобилизовать, да и компания на тот момент прекратила работу. Все было в подвешенном состоянии, и мы решили расторгнуть договор по обоюдному согласию. И тут начались проблемы – деньги не возвращались и не вернули до сих пор. Я подал в суд, и тогда ‘’ХТМ’’ пошла на мировое соглашение, обязались в четыре выплаты все вернуть. Но никаких денег я не дождался. Были только бесконечные обещания. Они должны мне миллион рублей», – рассказал Андрей.

Спустя полгода директор фирмы предложил вернуть долг стройматериалами, Андрей согласился, но в полном объеме задолженность фирма так и не погасила.

«Когда им занялась полиция, он всем своим клиентам скинул по 1200 рублей, наверное, чтобы показать, что у него есть доход. Причем эти деньги он перевел со счета своей жены. В общем, это какая-то непонятная контора, финансовая пирамида», – считает Андрей.

Взыскать долги с владельца фирмы не вышло даже у приставов – все счета компании оказались пусты, рассказывает мужчина.

«Стало известно, что по тому же адресу появилась другая фирма с таким же названием, но оформлена уже на другого человека. За то время, что я пытаюсь вернуть свои деньги, сумма, которую они мне должны, уже обесценилась. Я потратил много времени, много денег на юристов. А сколько я потерял нервов? Еще и услышал много вранья», – говорит Андрей Петров.

Руслан Гафиатуллин подал на компанию в суд и выиграл дело, но так как счета компании были пусты, он так ничего и не получил Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Они зарегистрировали новую компанию с таким же названием в Элисте»

Житель Казани Руслан Гафиатуллин хотел сделать капитальный ремонт квартиры. После недолгого поиска в интернете наткнулся на «ХТМ». Компания предлагала рассрочку, что и привлекло Руслана.

«Они расписали весь ремонт поэтапно, прописав, когда и что будет готово, но когда начались работы, стали сильно опаздывать по срокам, и мы решили расторгнуть с ними договор. Они вроде согласились. Мы вносили им предоплату 600 тысяч рублей, ремонт нам сделали где-то на 200 тысяч. Прошло полгода, но деньги нам так и не отдали, тогда я подал в суд и выиграл дело. Суд постановил вернуть мне аванс плюс издержки», – рассказывает мужчина.

Но так как счета компании были пусты, Руслан ничего не получил.

«Они зарегистрировали новую компанию с таким же названием в Элисте. Так же работают там, и уже, насколько я знаю, набрали новых клиентов, которых тоже обманули. Но так как на новое юрлицо еще никто не подал в суд, все денежные потоки проходят через эту фирму в Элисте. Мои деньги удержать с них не могут», – рассказывает Гафиатуллин.

Все денежные потоки проходят через фирму в Элисте Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Наталья Смирнова из Набережных Челнов еще в мае заключила договор с этой компанией, ей пообещали возвести дом до октября. Но по факту к этому времени был готов только фундамент и канализация.

«Они обещали все сделать нам в рассрочку на десять лет без процентов. При этом и дом, и земля, по условиям нашего договора, в течение этого времени должны были находиться в залоге у стройфирмы. Мы заплатили им аванс – 1 млн 200 тыс. рублей, работы они нам выполнили на 700 тысяч», – объясняет Наталья.

В итоге, как и остальные клиенты компании, своих денег женщина так и не увидела.

«Нашла я их по рекламной статье в одном из крупных СМИ республики. Они писали, что первыми внедрили формат оплаты в рассрочку», – отметила Наталья.

Женщина тоже обратилась в суд, который вынес решение в ее пользу. Но и она не смогла получить назад свои деньги.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мы и в полицию обращались, но там нам сказали, что состава преступления нет, что это гражданско-правовые отношения. И это несмотря на то, что на тот момент поступило уже четыре таких же заявления – по всем был отказ. Мы обратились в прокуратуру, сейчас дело отправили на доследование», – поделилась Наталья.

«Они сказали, что работают по законам шариата, хотя сертификата «Халяль» у них нет»

Гузель из Казани рассказала, что искала фирму, которая построит дом для ее мамы-мусульманки.

«Я нашла эту фирму на сайте бесплатных объявлений, они писали, что дают рассрочку без участия банка. Моя мама – мусульманка, и для нее это было очень важно, ведь в исламе запрещено брать кредит. В компании нам сказали, что они работают по законам шариата, хотя у них нет сертификата «Халяль», – рассказала Гузель.

Компания активно выкладывала фото и видео со строительных площадок, поэтому никаких сомнений, что они добропорядочные строители, у женщины не возникло.

«Я постоянно звонила в их офис, спрашивала, когда они уже начнут работать, но вежливость менеджеров куда-то пропала» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Они составили нам проект, взяли аванс 3,5 млн рублей. Полностью дом стоил 12 млн рублей. Когда мы составляли договор, они все были такими обходительными и милыми. Уже когда мы подписывали бумаги, они нас торопили, не давали прочитать все пункты, были какими-то нервными. Договор мы подписали все-таки. Рассрочка составила по 48 тысяч в месяц на протяжении 20 лет. Потом нас попросили взять разрешение на строительство на территории СНТ – мы побегали, собрали бумаги. Нам пообещали, что 29 августа начнется стройка. И вот на том этапе они вдруг спросили, расчистили ли мы участок. Заранее об этом нам никто не говорил, мы думали, что это входит в цену, но оказалось, что нам нужно это делать за свой счет», – вспоминает Гузель.

Семье пришлось самостоятельно проводить эти работы. А потом оказалось, что до начала строительства на участке нужно еще провести воду и свет. Владельцы участка сделали и это, но строители так и не появились.

«Я постоянно звонила в их офис, спрашивала, когда они уже начнут работать, но вежливость менеджеров куда-то пропала. Зайнуллин стал разговаривать со мной на ты: “Да что ты хотела? Мой дом, когда захочу, тогда и построю, все понятно?” Он и послать меня успел», – поделилась Гузель.

Женщина решила расторгнуть договор с фирмой. Ей обещали вернуть все деньги через неделю, но вместо этого прислали письмо, что это она осталась должна компании 3,5 млн рублей.

«Мы обратились в полицию, там возбуждать уголовное дело отказались. Тогда мы решили подать на них в суд, но в суде уже несколько раз возвращали наше исковое заявление, ссылаясь на то, что мы неправильно его оформляем», – добавила Гузель.

Никаких сомнений, что компания – добропорядочные строители, у клиентов не возникло Фото: © Владимир Васильев / архив «Татар-информ»

«Полгода прошло, а дом и не начали строить»

Бывшие клиенты фирмы предполагают, что работает стройкомпания по принципу пирамиды – набирают заказы, собирают деньги, кому-то строят дома, чтобы пустить пыль в глаза, других же оставляют ни с чем.

В поисковике найти компанию оказалось легко – первой выходит ссылка на них с указанием адреса и телефона, там же отзывы. Вот один из них:

«Ужасная строительная компания, полгода прошло, а дом не начали строить. Постоянные отговорки. Деньги перевел, а дома нет».

И еще несколько таких же гневных отзывов, оставленных в период с декабря 2022 года по август 2023-го. Только первые три комментария от довольных клиентов, они пишут, что компания отличная, и рекомендуют ее другим.

В Сети есть сайт компании – там сообщается, что фирма зарегистрирована в Москве, однако номер телефона указан казанский. Дозвониться туда не удалось – голос в трубке сообщил, что номер временно недоступен. На сайте есть ссылки на соцсети – последние записи в них от 1 ноября 2023 года. На сайте бесплатных объявлений, где некоторые клиенты и нашли их, сообщается, что у компании активных объявлений нет.

С одним из бывших клиентов компании – Русланом Гафиатуллиным мы решили отправиться в офис на улицу Сибгата Хакима. Подойдя ко входу, заметили, что свежих следов нет. Предположили, что здесь давно никто не появлялся, но на удивление дверь оказалась открыта. На пороге нас встретил руководитель отдела продаж. Он сообщил, что директора нет и, скорее всего, сегодня здесь он не появится.

Корреспондент «Татар-информа» представился, тогда менеджер заметно поменялся в лице.

«Мы всем строим дома. Из группы, где собрались пострадавшие, люди постепенно выходят, вы об этом не знаете?» – спросил он.

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Решив проверить эту информацию, мы увидели, что из 27 участников чат покинул только один человек.

«Стройка сейчас идет всем. Тем, кто отказывается, не идет. Я сам ездил по этим объектам», – поделился он.

Мужчина сначала отказался представляться, затем назвал только свое имя. В какой-то момент разговора начал указывать нам на дверь.

«Я работаю в отделе продаж. Я больше не буду давать никакие комментарии. Я не намерен продолжать диалог. Я не отвечаю за стройку, я не отвечаю за выплаты. Сейчас никаких новых договоров не заключается, сейчас идет только достройка. Банкротство не ведется, компания существует, офис работает», – сообщил он.

Руководитель отдела продаж отметил, что сейчас деятельность ведется от юридического лица, оформленного в Элисте. Почему прекратила существовать компания, зарегистрированная в Казани, он объяснить отказался.

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«С новыми клиентами проблем нет – всем всё строим»

Позже бывшие клиенты компании прислали видео, на котором тот самый человек, который подписывал все договоры, Ильнур Зайнуллин, рассказывает, в чем причина их бед. Записано видео было в апреле 2023 года.

«В прошлом году, когда мы внедрили свою систему финансовой рассрочки, в связи с тем, что мы немного не рассчитали силы, с началом СВО нам эту рассрочку пришлось приостановить. Со многими мы рассчитались, если это были недостроенные объекты. С теми, с кем нам удалось найти общий язык, в этом году мы начали активное строительство. Те, кто был не согласен, оставили за собой право решить этот вопрос в суде», – рассказывает он.

Сотрудник компании также заявил, что сейчас компания работает только по ипотеке и планирует ввести новую систему контроля объектов, благодаря которой клиенты смогут сами проследить, как идут работы.

«В этом году мы возобновили стройки, даст Бог, мы в этом году их закончим, с новыми клиентами проблем нет – всем все строим», – говорит он на видео.

Изучив статью в СМИ, которая была опубликована в июле 2023 года, мы узнали, что компания строила дома не только в Татарстане, но и в Башкирии. Там Зайнуллин представляется владельцем стройкомпании.

Владелец компании объясняет, что открыть офис в Элисте решил в связи с тем, что этот город входит в особую экономическую зону

В публикации он объясняет, что открыть офис в Элисте решил в связи с тем, что этот город входит в особую экономическую зону, это дает право платить налог всего в 1 процент от всех доходов и переводить кредитные средства без НДС.

Также владелец компании рассказывает, что ведет чисто социальный проект для многодетных семей, по которому строит дома по себестоимости и не имеет с этого никакой выгоды.

Мы обратились к адвокату Николаю Иванову, чтобы понять, есть ли шансы у бывших клиентов вернуть свои деньги и как им лучше всего действовать.

Адвокат Николай Иванов советует сначала обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, там получить талон-уведомление и КУСП Фото: © «Татар-информ»

«Нужно писать коллективное заявление в полицию и СК»

Адвокат Николай Иванов объяснил, что не раз сталкивался с такими ситуациями.

«Самая распространенная схема обмана – это требование предоплаты. Иногда недобросовестные компании просят хоть какую-то сумму, хотя бы 1 процент. Но при этом перевод нужно сделать на карту физического лица или вообще оплатить наличными. Совет один – всеми способами отказывайтесь от внесения предоплаты. Если не получается, обязательно требуйте подтверждающие документы», – рассказывает адвокат.

Очень популярная схема, позволяющая застройщику уйти от исполнения обязательств по договору, – признать себя банкротом, отметил Николай Иванов.

«При этом с правовой точки зрения компания остается чистой, потому что доказать в суде умышленность банкротства и найти в нем признаки мошенничества крайне сложно. Если вы наткнулись на мошенника, ждите сериала. Обманщик действует в русле морали, а юридические термины могут трактовать действия афериста в его пользу: был умысел или нет. Формально вы сами отдали деньги. Плюс мошенники пользуются бюрократией госструктур и несовершенством правоприменительной практики. Правоохранители заявят, что отношения носят гражданско-правовой характер, и посоветуют потерпевшему обратиться в суд. Однако и суд может отказать в иске, ссылаясь на свободу договора», – объясняет Иванов.

Он советует сначала обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, там получить талон-уведомление и КУСП, затем получить постановление о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела, так как полицейские часто в таких случаях направляют в гражданский суд, где будут установлены необходимые для подачи гражданского иска обстоятельства.

«Ну а после этого обращайтесь в суд с исковым заявлением о взыскании причиненных убытков, а также морального вреда. Если будет вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, то его лучше обжаловать в порядке, предусмотренном статьями 124-125 УПК РФ, в районную прокуратуру либо в районный суд», – отметил адвокат.

Он добавил, что пострадавшим лучше собраться вместе и написать в полиции или Следственном комитете коллективное заявление. Тогда у них будет больше шансов, что против горе-строителей возбудят уголовное дело.