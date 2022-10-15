«Отдайте нам старый аэропорт. Или хотя бы крышу почините»: Госансамбль РТ просит помощи

Коллектив 85 лет размещается в здании без собственного зала и сцены, а последние лет шесть просит если не реставрации исторического памятника архитектуры, то хотя бы ремонта текущей кровли.

Здание, где размещается Госансамбль РТ, – объект культурного и архитектурного наследия республиканского значения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Крыша, что решето

Совсем прохудилась, проржавев, кровля, из расшатанных со временем оконных проемов стали выпадать прямо на пешеходную улицу иссохшиеся рамы… Не говоря о том, что у ансамбля никогда не было своего зрительного зала и сцены. Сводными репетициями художественный руководитель Айрат Хаметов дирижирует, буквально забравшись на подоконник, иначе в маленьком помещении его сметут танцующие, к тому же в переполненном людьми пространстве просто не видно всей постановки.

«Государственный ордена Дружбы народов ансамбль песни и танца Республики Татарстан – яркий и самобытный творческий коллектив, один из старейших коллективов, жемчужина Татарстана, визитная карточка республики», – сказано на официальном сайте Министерства культуры Республики Татарстан. Обладатель множества самых высоких наград, коллектив Госансамбля РТ в этом году отметит свое 85-летие, и все это время танцоры, певцы, оркестр, костюмеры и администрация размещаются по одному и тому же адресу – в историческом здании на Островского, 2. Вроде и самый центр города, и помещений в три этажа, но…

Айрат Хаметов дирижирует, буквально забравшись на подоконник, иначе в маленьком помещении его сметут танцующие Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я не могу сказать, что нас не поддерживают, – нас поддерживают. Но пришел тот момент, когда больше невозможно находиться в таком здании: я боюсь за костюмы, я боюсь за детей ­– могут быть травмы в таких условиях. И ведь дети приходят на имя Государственного ансамбля песни и танца РТ, а оно всегда было мощным, сильным. Если мы сегодня входим в тройку лучших в РФ, как сказала министр культуры России на одном из совещаний, – мы лицо своей нации. Так вот, чуть-чуть бы боковым зрением на нас посмотрели. Хотя бы крышу нам сделали, а дальше мы могли бы подождать – не торопимся. С 1937 года ансамбль здесь находится, куда нам спешить? Но понимаете, в ремонте крыши не отказано, но идет все очень долго – бумаги из кабинета в кабинет в Министерстве культуры РТ ходят, ходят…» – поделился наболевшим с корреспондентом «Татар-информа» Айрат Хаметов, заслуженный артист России, народный артист Татарстана.

Кровля совсем прохудилась и проржавела Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Пишите, Юра, пишите!..

Толстую стопку официальных писем протянул директор Госансамбля РТ Юрий Жуков: здесь обращения с 2015 года – и на имя бывшего министра культуры Татарстана Айрата Сибагатуллина, и на имя экс-замминистра культуры РТ Светланы Персовой, и на имя помощника Президента РТ Олеси Балтусовой, и обращение к Председателю Госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину… Последнее письмо датировано 22 августа этого года, оно, очередное, на имя уже нынешнего министра культуры республики Ирады Аюповой.

«В 2019 году была проведена работа по подготовке проектно-сметной документации к ремонтно-реставрационным работам здания ансамбля и придомовой территории по улице Островского. Информации о дальнейшем ходе работ по подготовке к реконструкции задания у нас нет. В настоящий момент стыки листового железа сгнили и не подлежат ремонту, разрушается кладка кирпича под кровлей. Отсутствие ремонта кровли здания влечет за собой разрушение фасада и опасность срыва кирпичей на тротуар, что является небезопасным для прохожих. Для устранения аварийной ситуации и предотвращения травм пешеходов прошу Вас рассмотреть вопрос о поэтапном ремонте здания, начиная с перекрытия кровли. Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан просит Вас, уважаемая Ирада Хафизяновна, взять на контроль и помочь в решении данного вопроса», – сказано в письме (есть в распоряжении реакции) на имя министра культуры РТ за подписью директора Госансамбля Жукова.

Здание так и не дождалось ни ремонта, ни реставрации, ни ответа о дальнейшей участи Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Проект ремонтно-реставрационных работ, о котором упоминается в обращении на имя министра культуры Татарстана, действительно был выполнен еще в 2019 году. Его разработало ООО ТСК «Элита Плюс», по расчетам 2019 года требовалось 116 млн рублей на ремонт здания. К слову, предыдущий капитальный ремонт здесь проходил в 1996-1999 годах. А например, на капитальный ремонт нового здания театра кукол «Экият», открытого в 2012 году, из бюджета Татарстана в 2021 году было выделено 150 млн рублей. Как пояснил тогда информагентству заместитель директора Детского центра «Экият» Олег Бойков, нормативный срок для проведения очередного капитального ремонта составляет 10 лет.

В декабре 2021 года Госансамбль РТ и проектная организация составили акт осмотра здания, которое к тому времени так и не дождалось ни ремонта, ни реставрации, ни ответа о дальнейшей участи (есть в распоряжении редакции). Комиссия зафиксировала, что в подвале увеличилась площадь распространения плесени и грибка. Просел фундамент, а плесень начала распространяться на верхние этажи. По зданию пошли расширяющиеся трещины как изнутри, так и снаружи. Чердачное помещение отсыревает, потолки протекают, по стенам спускаются подтеки вплоть до первого этажа из-за прогнившей кровельной части крыши. Старые деревянные рамы из-за усадки выпадают на тротуар. Акт обследования помещений Госансамбля был направлен письмом в Министерство культуры РТ.

Из расшатанных со временем оконных проемов стали выпадать прямо на пешеходную улицу иссохшиеся рамы… Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нас поддержала в свое время и профсоюзный лидер отрасли в целом Альбина Фаридовна Сабитова (глава Татарского республиканского комитета профсоюза работников культуры). Она писала письмо Фариду Мухаметшину – комплексное письмо от Госансамбля песни и танца РТ. Такое же письмо писала и министр культуры РТ Ирада Аюпова. Поэтому сказать, что нас не слышат в Министерстве культуры РТ, нельзя. Тем не менее комплекс этих вопросов существует. Есть и ответ Премьер-министра Алексея Песошина. Получается некий нонсенс: в этом письме говорится, что, по статистическим данным, Государственный ансамбль живет, госзадание выполняет, концертная гастрольная деятельность есть. Перечень вопросов по зданию, по бюджету, по автобусам – по всему мы поднимали. В окончании письма сказано, что качество предоставляемой услуги входит в определенный допустимый промежуток – мы соответствуем всему. Вот такую Минфин дает серьезную хорошую оценку: работают, перевыполняют план, парадокс – чего же они еще просят на какое-то там развитие и что-то еще?! Все же нормально у Государственного ансамбля», – рассказал Юрий Жуков.

Юрий Жуков: «В настоящий момент стыки листового железа сгнили и не подлежат ремонту, разрушается кладка кирпича под кровлей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

От ампира, эклектики и модерна к аварийному наследию

Здание, где размещается Госансамбль РТ, – объект культурного и архитектурного наследия республиканского значения. В перечне исторических зданий он значится как Дом Арианова – Тельпугова, построенный в первой трети – второй половине XIX века. Изначально со стороны улицы Островской (тогда она называлась Вознесенская) дом имел всего четыре окна и был двухэтажным. В 1837 году коллежский асессор Соловьев выкупил дом купца Варгина и основательно перестроил его по проекту известного архитектора Фомы Петонди. Во второй половине XIX века дом снова многожды перестраивался, тогда появился и третий этаж. Владели зданием поочередно отставной капитан артиллерии П. А. Тельпугов, построивший в 1890 году каменные ворота, А. Д. Крашталёв, с 1897-го – купец А. В. Арианов.

Первоначально это был 2-этажный ампирный особняк с пилястрами по углам и раскрепованным входным блоком, сейчас – угловое 3-этажное здание, перестроенное с элементами разных стилевых эпох – ампир дополнили эклектика и модерн. Основными деталями фасада остаются широкие пилястры ионического ордера, а также прямоугольные оконные проемы без наличников, геральдическая лепнина под полочками сандриков второго этажа, широкий фриз и карниз. В начале ХХ столетия второй и третий ярусы получили по большому проему с компоновкой в стиле модерн. Над входным ризалитом возведена надстройка, завершенная эклектичным куполом-шатром с чешуйчатым металлическим покрытием, который до наших дней дошел сильно проржавевшим.

«Старый аэропорт – тоже историческое здание. Там можно сделать большой концертный зал, и мы эту идею предлагали» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Площадь исторического здания, где размещается Госансамбль РТ, – почти 1280 кв. метров (три этажа и неиспользуемый подвал). Коллектив организации – 137 человек, плюс около полусотни обучаемых детей.

«В республике, по-моему, уже всем организациям культуры построили здания, одни мы остались – Государственный ансамбль песни и танца РТ. Я понимаю, что в сегодняшнее время это очень трудно. Я думаю, что для Государственного ансамбля РТ песни и танца должно быть свое здание, где будет музей ансамбля, костюма, инструментов. Где развернется большая школа-студия, где ветераны труда – наши артисты могут стать преподавателями. Где мы могли бы давать концерты, проводить фестивали. Где я вижу Государственный ансамбль песни и танца РТ? Это старый аэропорт – тоже историческое здание. Там можно сделать большой концертный зал, и мы эту идею предлагали. ДК химиков, Камаловский театр – нет, это не для Госансамбля. Но для начала сделали бы хоть крышу нам!» – с надеждой признался худрук Госансамбля РТ Айрат Хаметов.

По информации «Татар-информа», в Министерстве культуры РТ, куда корреспондент издания обратилась за комментарием, но официального ответа по ситуации пока не получила, планируют возобновить проработку проблемы Госансамбля РТ. Решение проблемы собственный источник информагентства назвал приостановленным из-за пандемии.