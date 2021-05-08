«Отдаем дань памяти победителям»: Мухаметшин возложил цветы к Вечному огню в Казани

«Эта акция стала традиционной для представителей Молодежной ассамблеи народов Татарстана. В этот день мы вместе вспоминаем наших отцов и дедов, тех, кто ушел на фронт и сложил голову ради Великой Победы. Россия – многонациональное государство. И, несмотря на различие языков, традиций, обычаев, эта война объединила всех нас против внешнего врага для защиты Отечества и в целом всего мира от фашизма», – сказал Председатель Госсовета.

Мухаметшин напомнил, что 700 тыс. татарстанцев ушли на фронт с начала Великой Отечественной войны, каждый второй не вернулся с полей сражений – «погиб, защищая свою родину».

«Во всех городах и районах Татарстана, как и в целом по России, отмечают День Победы. И в этот день мы склоняем головы в память о тех, кто ковал Победу на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу. Мы всегда будем помнить подвиги и заслуги наших предков, неимоверно тяжелый труд в тылу, который выпал на долю женщин и подрастающего поколения. И еще раз убеждаемся в том, что любовь к своей родине способствует развитию государства. Мы едины, когда возникают вопросы, касающиеся безопасности, будущего нашего государства, молодежи», – отметил он.

По мнению главы парламента, такие мероприятия с участием многонациональной молодежи поддерживают воспитательные и познавательные функции. «Для молодежи это событие. Молодые люди во время таких акций знакомятся, общаются. Мы вместе отдаем дань памяти и уважения победителям этой кровопролитной войны. Мы живем в счастливое мирное время и понимаем, что нет ничего ценнее мира», – заявил он.

В преддверии Дня Победы участники митинга минутой молчания почтили память тех, кто погиб в борьбе с фашизмом. Затем представители Молодежной ассамблеи народов Татарстана прочитали стихи о войне на разных языках мира. И в завершение мероприятия они вместе исполнили песню «Катюша».

Акция состоялась в рамках VII молодежного межнационального фестиваля «Культурная мозаика Татарстана», который прошел с 6 по 8 мая. В нем приняли участие 120 молодых представителей народов Татарстана, а также иностранные студенты.

Фотографии пресс-службы Государственного Совета РТ