«Отдача была хорошая, это радует»: как «Ак Барс» взял «Зеленое дерби» и закрыл 2023 год

Дубль Кателевского и гол Лямкина помогли «Ак Барсу» обыграть «Салават Юлаев» – 3:2

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ребята сделали все, чтобы добиться результата»

Болезненное поражение от «Металлурга» (1:4) поставило хоккеистов «Ак Барса» в непростое эмоциональное положение. Проиграй казанцы четвертое «Зеленое дерби» подряд, беспокойство болельщиков достигло бы предела. Подливал масла в огонь и тот факт, что в последних шести матчах команда Зинэтулы Билялетдинова потерпела пять поражений.

Пятое «Зеленое дерби» получилось насыщенным эмоциями. Чувствовалась нацеленность казанцев на получение психологически важного победного результата. Наконец, у хоккеистов появился кураж, стремление бороться до конца и проявлять выдержку в сложные моменты игры.

В предыдущих встречах болельщики «Ак Барса» справедливо укоряли команду в равнодушии и нежелании биться за тренера. Однако сегодняшнее «Зеленое дерби» дало почву для оптимизма. Казанцы способны выправить положение в таблице и вновь забраться как минимум в тройку сильнейших команд «Востока».

«Отдача была хорошая, я просто видел это изнутри, и меня это радует даже больше» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ребята очень здорово подготовились, хотели выиграть сегодня. И по-настоящему сделали все, чтобы добиться результата. Даже могли и не победить сегодня, но отдача была хорошая, я просто видел это изнутри, и меня это радует даже больше», – признался после матча Билялетдинов.

Придя на пресс-конференцию, главный тренер «Ак Барса» не скрывал удовлетворения от принципиальной победы и более чем подробно охарактеризовал значимость победы над «Салаватом Юлаевым».

«У меня хорошее впечатление от игры, я очень рад за команду. Мы не просто так работаем, а все переживаем, пытаемся исправить ситуацию. Понимаем, что не все еще у нас получается. Самое главное, что команда работает, она хочет выйти из этого нехарактерного для нас положения, меня это радует. Надо просто немножко потерпеть, и все у нас будет нормально. Игра была хорошая – и «Салават» хорошо играл, и мы. Результат положительный, поэтому я очень рад», – отметил Билялетдинов.

«Игра была хорошая – и «Салават» хорошо играл, и мы. Результат положительный, поэтому я очень рад» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Билл – о дебюте Кошелева: «Сыграл нормально, не выпадал»

Приезд нападающего Семена Кошелева в «Ак Барс» стал одним из самых громких обменов на закате трансферного окна. Первый матч форварда пришелся сразу на «Зеленое дерби». Кошелев вышел в первом в звене с Александром Радуловым и Вадимом Шипачевым, которые, отметим, пропустили встречу против «Металлурга».

В общей сложности Семен провел на льду 19 смен и 15 минут 38 секунд игрового времени. Результативными действиями форвард не отметился, но достаточно неплохо действовал в подыгрыше и по возможности старался не выпадать из темпа матча.

«Я с ним разговаривал вчера, предупредил, что он будет играть с Радуловым и Шипачевым. Попросил его, чтобы он спокойно относился ко всему, что есть, не волновался. Считаю, что он сыграл нормально – и не выпадал, и здорово подыгрывал. Может, даже излишне [подыгрывал], но выглядел хорошо», – оценил выступление Кошелева по ходу встречи главный тренер «барсов».

«Семен сыграл нормально – и не выпадал, и подыгрывал» Фото: ak-bars.ru

В преддверии обмена нападающего из «Металлурга» в «Ак Барс» в СМИ активно обсуждалась модель поведения Кошелева на льду. В частности, поднимался вопрос, подходит ли форвард системе Билялетдинова.

За 15 минут игрового времени Кошелев показал себя дисциплинированным и трудолюбивым хоккеистом, умеющим четко выполнять тренерское задание. А настроение Билялетдинова показало, что игровыми качествами нападающего он доволен сполна. В глазах главного тренера Кошелев обладает большим потенциалом.

Домашняя серия даст окончательные ответы

После затяжной и непростой гостевой серии «Ак Барс» начнет Новый год домашними матчами против «Адмирала», «Автомобилиста» и «Барыса». Количество потерянных очков у казанцев неделями ранее поражало, поэтому для подопечных Билялетдинова предстоящие матчи станут хорошей проверкой на стабильность.

После 45 матчей «Ак Барс» с 52 баллами продолжает идти на седьмом месте на «Востоке» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ак Барс» окончательно сформировал коллектив после дедлайна и сейчас выдвигается на решающий этап регулярного чемпионата. Победа над «Салаватом Юлаевым», по словам Билялетдинова, должна дать определенный импульс команде и позволить выбраться из затяжного кризиса.

Игры с андердогами («Адмирал» – 5 января и «Барыс» – 7 января) представляются матчами для обкатки всех новичков команды, в том числе даже тех, кто пришел в конце осени – начале зимы.

Именно предстоящая домашняя серия должна дать окончательный ответ о положении дел в «Ак Барсе».