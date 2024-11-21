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Отчёт об устойчивом развитии Ак Барс Банка вновь стал лауреатом конкурса годовых отчетов
Отчет об устойчивом развитии Ак Барс Банка стал победителем в специальной номинации «Лучшее отражение взаимодействия с обществом в отчётности финансовых структур». Церемония награждения состоялась 20 ноября в рамках ежегодной конференции «Годовые отчёты: опыт лидеров», организованной рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика).
Несколько лет банк интегрирует принципы устойчивого развития во все ключевые бизнес-процессы и сферы деятельности, руководствуясь передовыми тенденциями в сфере ESG-банкинга, тем самым создавая условия для улучшения качества жизни нынешних и будущих поколений.
В отчете за предыдущий год раскрыта информация о взаимодействии с клиентами, влиянии на окружающую среду и развитие благотворительной деятельности в основном регионе присутствия — Татарстане, поддержке сфер образования, здравоохранения, культуры и других.
В этом году в конкурсе приняли участие 304 ведущих компаний России.
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