Отцы детей-инвалидов освобождены от частичной мобилизации

Мужчины, которые воспитывают детей-инвалидов, освобождены от частичной мобилизации вне зависимости от числа детей в семье. Об этом передает ТАСС.

Глава Комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, что Министерство обороны РФ также решило освободить от призыва на военную службу отцов двоих детей при условии, что срок беременности их супруг составляет более 22 недель.

Ранее депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов рассказал, что мобилизованные мужчины с тремя и более несовершеннолетними детьми, призванные до 4 октября, будут возвращены домой.

Утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации.