Отчисленного из МГУ украинского студента вышлют из России за сбор денег для ВСУ

Украинского студента Сергея Гулько, отчисленного из МГУ за националистические публикации и попытки собрать в интернете деньги для ВСУ, вышлют из России, его уже поместили в центр временного содержания, сообщает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько С. В. в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации», – отмечает агентство.

Согласно законодательству, у него еще есть возможность обжаловать это решение.

Как сообщает агентство, в соцсетях Гулько неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как «чувствует себя неуютно», а также призывал к ударам по Москве. Кроме того, он неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, публикации, направленные на сбор денег «для нужд вооруженных сил Украины».