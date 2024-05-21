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Отчисленного из МГУ украинского студента вышлют из России за сбор денег для ВСУ
Украинского студента Сергея Гулько, отчисленного из МГУ за националистические публикации и попытки собрать в интернете деньги для ВСУ, вышлют из России, его уже поместили в центр временного содержания, сообщает РИА Новости.
«Суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько С. В. в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации», – отмечает агентство.
Согласно законодательству, у него еще есть возможность обжаловать это решение.
Как сообщает агентство, в соцсетях Гулько неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как «чувствует себя неуютно», а также призывал к ударам по Москве. Кроме того, он неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, публикации, направленные на сбор денег «для нужд вооруженных сил Украины».
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