Отчисления нефтехимических предприятий Татарстана в бюджет выросли в 2,3 раза

По итогам I квартала 2022 года нефтехимические предприятия Татарстана перечислили в консолидированный бюджет республики 32,9 млрд рублей. Показатель вырос в 2,3 раза, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Как сообщили на заседании Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», химические и нефтехимические предприятия перечислили в бюджет РТ 6,8 млрд рублей. Показатель вырос на 60%.

Гендиректор холдинга Рафинат Яруллин сообщил, что за январь-март 2022 года «Татнефть» нарастила нефтедобычу на 9,5%. Совокупный объем производства нефтеперерабатывающих комплексов ТАНЕКО (Группа «Татнефть») и «ТАИФ-НК» вырос на 20%.

В секторе химии и нефтехимии отмечен рост на 1,7%.

Заседание совета директоров ТНХИ-холдинга провел Президент РТ Рустам Минниханов.