Отчетная сессия в Челнах началась с минуты молчания в память о погибших в спецоперации

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Минутой молчания почтили память погибших на открытии сессии Горсовета в Набережных Челнах. Участие в заседании принимает Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Челны своих не бросают! Выбрав путь служения народу, наши доблестные воины защищают мир, порой и ценой собственной жизни. Мы будем всегда помнить подвиг наших героев, их личное мужество и отвагу. Прошу почтить память погибших минутой молчания», — сказал мэр города Наиль Магдеев.

Он отметил, что прошлый год стал испытанием на прочность для всей нашей страны: произошли события, которые повлияли на жизнь каждого из нас. «Текущая ситуация в мире расставила все по своим местам, и самые важные жизненные ценности сегодня вышли на первый план: это семья, дети, любовь к Родине, патриотизм и взаимопомощь», — отметил спикер.

По его словам, в поддержке участников СВО объединился весь город, каждая семья находится в зоне особого внимания властей города. Магдеев напомнил, что дети мобилизованных освобождены от платы за питание в школах, за проезд в общественном транспорте, бесплатно посещают детские сады, кружки, отдыхают в оздоровительных лагерях. Семьи освобождены от налога на землю и имущество за 2021 год. Также было принято решение о выплате по 100 тыс. рублей на каждого новорожденного ребенка мобилизованного челнинца.

На поддержку мобилизованных горожан с октября по декабрь прошлого было направлено 128 млн рублей.

«С первых дней начала частичной мобилизации мы оперативно провели все необходимые мероприятия, выполнили в полном объеме все мобилизационные задания, установленные руководством нашей республики и Минобороны РФ», — отметил градоначальник.

Помимо этого, из Набережных Челнов отправлено более 500 тонн гуманитарной помощи. В Лисичанске группа волонтеров под руководством Рустема Гатина организовано горячее питание для 5 тыс. жителей.

Напомним, сегодня исполнился ровно год, как Президент Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации на Украине.