Отчет о работе Госсовета РТ за полгода представят на заседании парламента 13 июля

Сорок пятое заседание Государственного Совета Татарстана VI созыва состоится 13 июля. Депутаты заслушают отчет о работе парламента в первом полугодии 2023 года. Об этом стало известно на заседании президиума Госсовета РТ.

«В повестку вносится 23 вопроса. Это 14 законопроектов республики, четыре проекта федеральных законов, законодательная инициатива Госсовета Чувашии и другие вопросы», — сказала секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

В первом чтении депутаты рассмотрят 13 республиканских законопроектов. Среди них документы, которые связаны с изменениями в законах «О налоге на имущество организаций», «Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения», «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Об адресной социальной поддержке населения в РТ», «Об обеспечении защиты жилищных прав граждан», «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в РТ», а также другие проекты.

Кроме того, в первом чтении парламентарии обсудят законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РТ», а также изменения в Экологическом и Земельном кодексах РТ.

Подготовлены материалы по законодательной инициативе Госсовета РТ о внесении в Госдуму федерального законопроекта, касающегося профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«Предлагается отозвать его в связи с тем, что аналогичный закон внесен депутатами Госдумы и принят в первом чтении. Надеемся, что положения, которые мы собирались вносить, будут приняты другим законом», — отметила Маврина.

На правительственном часе будет представлен доклад о транспортном обеспечении населения республики. Предполагается, что с информацией выступит министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

«Задача на этот короткий срок — доработать все запланированные вопросы, документы, обеспечить явку», — поручил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.