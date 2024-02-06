Отчет министра внутренних дел представят на заседании Госсовета РТ 15 февраля

Пятьдесят первое заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоится 15 февраля. На первом в весенней сессии заседании парламента депутаты планируют рассмотреть 31 вопрос, в том числе 11 проектов республиканских законов и 10 федеральных законопроектов, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Все проекты республиканских законов подготовлены к первому чтению. Это законопроекты, которыми вносятся изменения в законы о государственной гражданской службе, о местном самоуправлении, о градостроительной деятельности, об обеспечении защиты жилищных прав граждан, об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, об адресной социальной поддержке населения, об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об оказании бесплатной юридической помощи, о регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) и др.

В повестку также включены отчет министра внутренних дел по РТ о деятельности полиции, доклад уполномоченного по правам человека в РТ за прошлый год и отчет о реализации программы развития Казанского федерального университета на 2021 – 2030 годы. «В рамках заседания руководитель ведомства Рустем Галявов представит информацию о деятельности Государственной инспекции труда в РТ», – говорится в сообщении.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Александра Тыгина в связи с его назначением начальником Государственной жилищной инспекции.

На заседании президиума также была представлена информация главных редакторов республиканских газет «Ватаным Татарстан» и «Республика Татарстан» Гульнары Сабировой и Алексея Угарова. Они рассказали об исполнении государственных заданий редакциями за прошлый год. Соучредителями изданий являются Госсовет и Правительство РТ.

«Ни одна власть не может существовать без средств массовой информации и прямого диалога с гражданами. А для официальных изданий, к которым относятся газеты “Ватаным Татарстан” и “Республика Татарстан”, особенно важны оперативность и правдивость представляемой информации», – отметил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Он попросил главных редакторов газет проводить разъяснительную работу и постоянные встречи с читателями в городах и районах республики.