Отчет Минфина РФ о доходах бюджета и операциях с валютой и золотом выйдет в ближайшие дни

Минфин России в ближайшие дни опубликует данные о дополнительных нефтегазовых доходах федерального бюджета за 2025 год, а также о проведенных операциях по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Публикация отчета была перенесена на ближайшие дни в связи с завершением формирования оперативного отчета об исполнении бюджета за прошлый год. В ведомстве уточнили, что отчет учитывает фактическое поступление нефтегазовых доходов и операции с валютой и золотом.

Таким образом, Минфин планирует представить полную информацию по дополнительным доходам и валютным операциям сразу после окончательной подготовки данных.