24 ноября прошла ХVIII Ежегодная практическая конференция «Годовые отчеты: опыт лидеров и новые стандарты», организованная рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика). На конференции были проанализированы годовые отчеты, отчеты в области устойчивого развития, а также тренды подготовки финансовой и нефинансовой отчетности в 2020 году.

В конкурсе годовых отчетов Ак Барс Банк стал обладателем специальной номинации «Лучший отчет в области устойчивого развития в финансовом секторе».

Как показывает практика, за последние пять лет уровень годовых отчетов значительно вырос. В этом году в конкурсе приняли участие две сотни промышленных компаний РФ и стран СНГ, финансовых и нефинансовых институтов, а также общественных, образовательных, бюджетных и прочих некоммерческих организаций, социально ориентированных и благотворительных НКО.

Ключевой темой конференции стала подготовка нефинансовой отчетности. Тренд 2020 года — отражение информации о ESG. По сравнению с прошлым годом употребление термина ESG в отчетности возросло примерно в два раза, широкое отражение нашла и тема пандемии. При этом практика публикации нефинансовой отчетности получает все большее распространение, а отдельные компании раскрывают такую информацию уже многие годы, в их числе и Ак Барс Банк.