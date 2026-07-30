Отчаяние «Ак Барса», последний риск Буше, чистки в «Торпедо»: что на рынке КХЛ

В КХЛ разгар летней перестройки: «Авангард» конструирует тяжелый коллектив под Буше, «Ак Барс» переплачивает Билялову и Галимову от безысходности, а «Трактор» с «Барысом» высаживают заокеанский десант. Подробный разбор главных трансферных решений лиги — в материале «ТИ-Спорт».





Фото: ak-bars.ru

Омский фактор Пакетта: Ги Буше идет ва-банк в третьем сезоне за Кубком Гагарина

Омский «Авангард» продолжает оставаться одним из главных ньюсмейкеров Восточной конференции, проводя весьма агрессивную и одновременно рискованную трансферную кампанию. Последним аккордом летней перестройки «ястребов» стало подписание канадского нападающего Седрика Пакетта, не пригодившегося «Динамо» и успевшего за годы выступлений в КХЛ получить российский паспорт и репутацию одного из самых неуступчивых кубковых бойцов. По официальной информации, ему заплатят 15 миллионов рублей за сезон, но кто сегодня в это поверит?

Менеджмент омичей во главе с Евгением Сопиным методично собирает исполнителей с «динамовским» бэкграундом: ранее в Омск перебрались Артем Ильенко и Кирилл Адамчук, а теперь к ним добавился и Пакетт. Очевидно, что омский клуб пытается добавить своему составу «мяса», габаритов и мощи на чужом пятаке — качеств, которых не хватало в ключевые моменты фатальной серии с «Локомотивом». Этот трансфер несет в себе и колоссальные риски.

Впрочем, тяжелая травма спины, из-за которой Седрик пропустил солидную часть прошлого сезона, оставляет серьезные вопросы относительно его способности вернуться на прежний уровень и выдерживать нагрузки, которые предлагают канадские специалисты. У Ги Буше ему придется пахать. При этом в соглашении есть пункт о досрочном расторжении в случае рецидива травмы. Здесь Омск перестраховался грамотно, ничего не скажешь.

Тем не менее, приглашение Пакетта вполне вписывается в концепцию глобальной пересборки ростера. «Авангард» сознательно идет на обновление, расставаясь с игроками вроде Джованни Фьоре и Артема Блажиевского, и одновременно перекрывает ключевые позиции. Приход вратаря Михаила Просветова, который может поконкурировать с Серебряковым, интеграция габаритного Егора Афанасьева и сохраненные легионерские активы показывают: омичи конструируют тяжелый, атлетичный и вертикальный коллектив. В Омске больше не хотят быть просто привлекательной командой для регулярного чемпионата. Романтический хоккей оставили в прошлом, а строят силовую машину, заточенную исключительно под суровое кубковое выживание.

Ведь для Ги Буше шансов больше не будет. Третий год работы канадского специалиста во главе «Авангарда» — это классический час «X», когда отговорок про адаптацию и нехватку подходящих исполнителей больше быть не может. Буше получает ростер, практически полностью собранный под его строгую, энергозатратную и требовательную систему с тотальным прессингом. Шансы «ястребов» на заветный Кубок Гагарина прямо сейчас выглядят весьма солидно: у команды есть вратарская надежность, глубокая линия атаки и опытнейший тренерский штаб. Главный вопрос заключается лишь в том, сумеет ли омичей обойти стороной эпидемия травм возрастной обоймы и не перегорит ли этот жесткий канадский механизм до решающих стадий плей-офф. Да и еще вопрос: проработал ли Буше ошибки полуфинала, когда он играл одним и тем же составом и уступил «Локомотиву» в физике? Потенциал для чемпионства у Омска есть, но свой лимит на раскачку Буше уже полностью исчерпал.

«Ак Барс» переплачивает оставшимся лидерам на фоне кадрового голода

Летнее трансферное окно пока оборачивается провалом для «Ак Барса». Вопрос о том, сможет ли генеральный менеджер Марат Валиуллин повторить свой фирменный трюк с масштабной пересборкой чемпионского состава после исхода ключевых лидеров, пока имеет весьма неутешительный ответ. На фоне затишья в приобретениях руководство казанцев оказалось загнано в угол. Единственным выходом из этой стагнации стало переподписание оставшихся игроков. Проблема лишь в том, что ради сохранения видимости крепкого костяка клубу пришлось выписать хоккеистам откровенно завышенные контракты, которых они объективно не стоят.

Ярчайшим символом этой вынужденной щедрости стала ситуация с Тимуром Биляловым. Голкипер, безусловно, способен выдавать сухие серии и держать марку надежности на длинной дистанции регулярного чемпионата. Но его кубковая история наглядна: Билялов проигрывает в финалах. В решающие моменты, когда ставки взлетают до небес и на кону стоит Кубок Гагарина, его стабильность дает сбой.

Выписывать максимальные суммы вратарю, который раз за разом не может затащить главные матчи сезона — попахивает жестом отчаяния, а не расчетливой стратегией. Не меньше вопросов вызывает и новый жирный контракт Артема Галимова, который продавил свои условия — лишь год соглашения, после которого он сможет легко уйти куда захочет. Главная беда талантливого нападающего — его нестабильность и не самый простой нрав. Галимов физически не способен провести ровно весь хоккейный год: он либо растворяется на льду в рутине регулярки, лишь к весне напоминая о своем таланте, либо, наоборот, полностью проваливает плей-офф после бодрого старта. Оплачивать такую непредсказуемую амплитуду по высшему тарифу можно только от тотальной безысходности на пустом рынке.

Градус абсурда подтверждает и кейс Григория Денисенко, чье новое соглашение выглядит как пример слабых переговорных позиций Валиуллина. По новому однолетнему контракту с «Ак Барсом» базовая зарплата Григория составит 50 миллионов рублей. Нападающий был абсолютно незаметен на протяжении всего регулярного чемпионата и показал хоть какой-то реальный рост исключительно в матчах Кубка Гагарина.

По сути, «Ак Барс» пытается залить проблемы деньгами, щедро одаривая тех, кто оказался под рукой. Но, переплачивая нестабильным исполнителям, Казань лишь глубже закапывает свои кубковые амбиции, окончательно прощаясь с былой гегемонией на Востоке.

«Трактор» добавляет мускулов, а «Барыс» возвращается к североамериканским истокам

Пока одни клубы КХЛ продолжают вариться в соку скудного внутреннего рынка, переплачивая местным свободным агентам, другие делают агрессивную ставку на заокеанских легионеров.

Челябинский «Трактор», очевидно решивший добавить своему обновленному составу североамериканской жесткости и пробивной мощи, официально объявил о переходе канадского нападающего Натана Легаре. А ведь, казалось бы, после массового роспуска своих прошлогодних легионеров в Челябинске пойдут по другому вектору развития и сделают ставку на россиян. Теперь же подписание новых канадцев выглядит как очень нелогичное решение. Стоило ли отпускать Ливо ради «котов в мешке»?

Впрочем, трансфер выглядит интригующе, пусть и не обещает россыпи заброшенных шайб. Легаре сложно назвать тонким плеймейкером или элитным снайпером, но это классический бескомпромиссный силовой форвард, способный продавить чужую оборону, сыграть в кость и постоять за партнеров. В минувшем чемпионате челябинцам в решающих стадиях плей-офф не хватало спортивной наглости и габаритных игроков, готовых лезть в самое пекло на вражеском пятаке. Потеря Чарльза Робинсона дорого им стоила в прошлом сезоне. Натан же призван закрыть именно эту дефицитную нишу, добавив команде необходимой кубковой злости. Однако адаптация к большим площадкам и иной тактической специфике лиги для таких прямолинейных хоккеистов всегда таит в себе очевидные риски.

Астанинский «Барыс» же решил отказаться от сомнительных экспериментов и вернуться к своим излюбленным лекалам, высадив в Казахстане мощный североамериканский десант. Подписание голкипера Хантера Шепарда — пожалуй, настоящая трансферная удача для менеджмента. Вратарь с богатым опытом побед в АХЛ, бравший Кубок Колдера и обладающий менталитетом чемпиона, должен наконец-то решить хроническую вратарскую проблему клуба, став той самой надежной опорой на последнем рубеже. В тандеме с ним в Астану едет и габаритный форвард Джастин Бейли. Обладая внушительными физическими данными и отличной для своих размеров скоростью, Бейли способен стать главным атакующим тараном казахстанской команды.

«Барыс» явно делает ставку на проверенный годами рецепт: доминация легионеров в ключевых ролях. Этот заокеанский вектор выглядит как необходимый глоток свежего воздуха для Астаны, которой после серии невыразительных сезонов жизненно важно вернуть агрессивный и конкурентоспособный хоккей.

Конец романтики: почему «Торпедо» и Алексей Кручинин сожгли мосты

Официальное расставание нижегородского «Торпедо» с нападающим Алексеем Кручининым подводит жирную черту под целой эпохой в жизни клуба. Еще недавно форвард был главным проводником «кружевного» хоккея на льду и ключевой фигурой в команде периода Игоря Ларионова.

Однако с уходом «Профессора» в СКА и приходом на мостик Алексея Исакова внутриклубный вектор окончательно изменился. Нижегородцы закручивают гайки и безжалостно избавляются от ветеранов, чья физическая отдача перестала соответствовать новым требованиям. Трещина в отношениях Кручинина с клубом образовалась еще зимой: спад результативности, потеря скорости и итоговое отстранение от игр в плей-офф сделали расставание неизбежным. Штаб Исакова делает ставку на агрессивную молодежь и тотальную дисциплину, где прошлые заслуги больше не гарантируют место в составе.

Для менеджмента «Торпедо» расторжение контракта — это логичная возможность разгрузить платежную ведомость и окончательно передать лидерские функции подрастающему поколению. Сам же Алексей получает шанс перезапустить карьеру: потенциальный переход в череповецкую «Северсталь» к Андрею Козыреву выглядит идеальным сценарием, где его тонкий хоккейный интеллект вновь станет востребован. Это болезненный, но логичный разрыв для обеих сторон.

Инвестиция в будущее: «Динамо» сохраняет Моторыгина и закрывает вратарский вопрос

Продление соглашения с голкипером Максимом Моторыгиным — шаг для московского «Динамо» предельно логичный и прагматичный. В новой, жесткой и дисциплинированной системе Леонида Тамбиева роль надежного последнего рубежа становится определяющей, и руководство бело-голубых сделало вполне осознанную ставку на собственного воспитанника.

Другой вопрос, что еще недавно сам голкипер не горел желанием оставаться в команде в тени Владислава Подъяпольского, и его активно сватали в «Металлург». Видимо, правильные слова были найдены, и молодой вратарь все-таки решил еще посидеть. Минувший сезон показал, что Моторыгин окончательно перерос статус временного подстраховщика: голкипер продемонстрировал хорошую стрессоустойчивость и способность сохранять хладнокровие в самых сложных игровых отрезках.

Для «Динамо» это, безусловно, успех. На скудном и необоснованно дорогом вратарском рынке КХЛ сохранение прогрессирующего голкипера на разумных условиях — победа генерального менеджера Алексея Бадюкова. Моторыгин умеет справляться с внутренним давлением и быстро адаптируется к строгим тактическим требованиям тренерского штаба. Для самого Максима этот контракт — вотум доверия и неплохой шанс закрепить за собой статус полноценного первого номера. Даст ли ему это сделать Подъяпольский? В обновленном «Динамо» именно его надежность на последнем рубеже должна стать той самой монолитной опорой, без которой замахиваться на высокие стадии плей-офф просто бессмысленно.