ФСБ выявила еще факты финансирования террористов осужденным за это же жителем РТ

Сотрудники Управлением ФСБ России по Республике Татарстан установили, что житель Татарстана переводил деньги участникам международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по РТ.

Стоит отметить, что в 2020 году мужчина уже был осужден на три года за финансирование террористов. Тогда было установлено, что он перевел боевикам террористической организации 29 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по статье «Содействие террористической деятельности».

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

