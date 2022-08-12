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Происшествия
12 августа 2022  09:20
Полина Шевчук

ФСБ выявила еще факты финансирования террористов осужденным за это же жителем РТ

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Сотрудники Управлением ФСБ России по Республике Татарстан установили, что житель Татарстана переводил деньги участникам международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по РТ.

Стоит отметить, что в 2020 году мужчина уже был осужден на три года за финансирование террористов. Тогда было установлено, что он перевел боевикам террористической организации 29 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по статье  «Содействие террористической деятельности».

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
 

#терроризм #финансирование терроризма #уфсб россии по рт
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