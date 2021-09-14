Отборочный тур Всероссийского поэтического слэма пройдет в Казани

В Казани состоится отборочный тур Всероссийского поэтического слэма. К участию приглашаются лица старше 18 лет, готовые выступить перед широкой аудиторией и представить на ее суд свое творчество.

Поэтическое состязание пройдет в два тура, в ходе которых каждый участник будет читать свои стихи в течение трех минут.

В первом этапе выступят поэты, чья поэзия была отобрана для участия в проекте. Во втором — участники, занявшие первые четыре места по количеству баллов.

Экспертную группу, как это и принято на слэм-турнирах, сформируют случайно выбранные зрители среди присутствующих.

Поэты, набравшие большее количество баллов, отправятся в турне по России вместе с победителями из других городов и примут участие в финале Всероссийского поэтического слэма, который пройдет в Красноярске.

Для участия в отборочном туре необходимо заполнить заявку до 15 сентября.

Проект реализуется Международной гильдией поэтического слэма совместно с проектом «ПереDVIZHники» по инициативе берлинского Театра PANDA.

В этом году поэт из Казани Анна Русс стала победительницей Всероссийского поэтического слэма и отправилась на Всемирный поэтический слэм, по традиции проходящий в Париже. Там ей удалось дойти до финала мирового турнира.