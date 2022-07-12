Отборочная комиссия назвала основные темы XVIII Казанского кинофестиваля

Свою работу завершила отборочная комиссия XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино во главе с Ниной Кочеляевой. Она огласила список кинокартин, прошедших конкурсный отбор проекта.

Во время знакомства с работами комиссия выделила некоторые тенденции современного кинематографа. Эти тренды и позволили связать друг с другом представленные киноленты.

В частности, документальные фильмы, как правило, выстроены в жанре так называемого сторителлинга. В центре сюжета — человек и его поиск своего места в мире. «При этом положение человека рассматривается с разных подходов и с разных позиций», — подчеркнула Нина Кочеляева.

Еще одна тема, разрабатывающие которую режиссеры исследуют поведение человека в разных обстоятельствах, — это жизнь людей, которые находятся при смерти. Особое внимание кинематографистов также направлено в сторону исследования «женского» мира и его проблем. В еще нескольких картинах визуализируется тема одиночества и неприкаянности. «В целом документальные картины исследуют мир человека, мир его духовных традиций и исканий», — уверена председатель комиссии.

По мнению отборщиков, основной темой номинации «игровое короткометражное кино» этого года можно назвать ислам и его интеграцию в жизнь и быт мусульман через законы шариата и народные традиции. «Фильмы конкурса игрового короткометражного кино представляют собой мозаику повседневной жизни людей, в которой отражаются духовные ценности, социальные и религиозные противоречия различных обществ», — заметила член отборочной комиссии Светлана Слапке.

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 7 по 11 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и в партнерстве с Группой стратегического видения «Россия — Исламский мир».