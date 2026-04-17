Отбор на обучение должности помощников антитеррористической комиссии РТ прошли 30 человек

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Вводное обучение для участников республиканского конкурса на должность молодежного помощника руководителя аппарата антитеррористической комиссии Татарстана прошло в молодежном центре «Волга». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи республики.

На этапе подачи заявок в конкурсе приняли участие 102 человека из 23 муниципальных образований. После отбора к обучению допустили 30 конкурсантов.

Программа вводного этапа была направлена на знакомство участников с условиями конкурса, предстоящим образовательным курсом и будущими обязанностями в случае успешного прохождения отбора.

Особое внимание уделили командной работе, вопросам профилактики идеологии экстремизма и терроризма, а также основам социального проектирования, которые понадобятся при реализации собственных инициатив. Такие мероприятия соответствуют задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров отметил, что формирование у молодых людей ответственности и устойчивости к деструктивным влияниям сегодня приобретает особую значимость. По его словам, вводное обучение рассматривается не только как образовательный этап, но и как процесс формирования команды, которая в дальнейшем будет работать с актуальной повесткой в сфере безопасности.

Он добавил, что участники уже демонстрируют высокий уровень вовлеченности, готовность разбираться в сложных темах и проявлять инициативу.

В рамках программы состоялись четыре встречи с экспертами. Участники прослушали лекции о Татарстане как о многонациональном и многоконфессиональном регионе, об основах профилактики экстремизма и терроризма, а также приняли участие в панельной дискуссии по Комплексному плану противодействия идеологии терроризма в России на 2024-2028 годы.

Отдельная встреча прошла с действующими общественными и молодежными помощниками, которые поделились опытом реализации проектов.

По итогам вводного этапа участники получили базовое понимание ключевых тем конкурса и подготовились к следующему этапу. До конца года им предстоит пройти два крупных блока: теоретическую программу по профилактике экстремизма и методам противодействия вовлечению молодежи в деструктивные движения, а затем практико-ориентированный курс. На этом этапе конкурсанты смогут применить знания при разработке и реализации групповых и индивидуальных проектов.