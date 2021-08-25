Отбор на чемпионат мира по брейкингу пройдет в Казани 28-29 августа

В казанском экстрим-парке «Урам» 28-29 августа пройдет турнир по брейкингу Break&Travel IV – всероссийский отбор на финал международного фестиваля по брейкингу Bomb Jam World Final в Китае, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«В этом году в рамках Break&Travel IV состоится всероссийский отбор в одной номинации — 2х2 Breaking Pro. Победителям оплачивается путевка в Китай, город Куньчджо, чтобы представлять Россию в топ-16 на финальной части Bomb Jam World Final», — рассказали в пресс-службе.

Bomb Jam World Final — один из самых крупных и авторитетных турниров по уличным танцам в Китае, да и в целом в Азии. Около 7 000 участников. Bomb Jam является одним из трех ключевых мероприятий по уличным танцам в Китае, и благодаря его ежегодному проведению город Куньчджо негласно стал столицей китайской уличной культуры.

Финал Break&Travel IV пройдет в рамках 13-го Международного турнира по брейкингу и уличному искусству COMBOnation 29 августа на территории молодежного экстрим-парка «Урам». Открытие турнира в 15:00. Вход свободный.