От жизнеутверждающих мотивов к революции: Госоркестр Татарстана открыл новый сезон

Сентябрь – время открытий театральных, концертных сезонов. На минувших выходных масштабным концертом очередной сезон открыл Государственный симфонический оркестр РТ под руководством художественного руководителя и главного дирижера – народного артиста РТ и РФ Александра Сладковского.

С недавних пор к регалиям маэстро добавилась приписка «профессор»: Александр Сладковский был приглашен на должность профессора кафедры оперно-симфонического дирижирования в Казанскую Государственную консерваторию имени Жиганова.

«Я никогда не думал, что буду полезен на этом поприще, но, после того как ректором [консерватории — прим.ред.] стал мой давний близкий друг Вадим Робертович Дулат-Алеев, бессменный арт-директор фестиваля „Мирас“ — конечно, я не мог отказаться от такого предложения», — прокомментировал сам Сладковский.

Он отметил, что его студенты будут иметь возможность работать с Государственным симфоническим оркестром РТ.

«Надеюсь, это сотрудничество принесет много пользы нашей республике, нашей казанской дирижерской школе», — резюмировал он.

Открытие сезона ознаменовалось фанфарами духовой группы праздничной увертюры Дмитрия Шостаковича. «Искрящимся, брызжущим как шампанское» произведением оркестр не только заявил о своем возвращении на сцену, но и доказал, что коллектив находится в форме и готов завоевывать новые творческие высоты.

Полная жизнеутверждающих мотивов увертюра явно пришлась по вкусу истосковавшейся по концертам публике. Да и сами оркестранты были рады встрече с преданными слушателями, и с блеском в глазах наполнили Большой концертный зал Сайдашева бравурным, но стройным, ярким звучанием. Кажется, чувство торжественности момента, но без лишнего пафоса, прочувствовал каждый присутствующий.

Прокофьевский концерт и русский пианист из Швейцарии

Продолжилось отделение не менее ярким произведением – Первым фортепианным концертом Сергея Прокофьева. Партия фортепиано была доверена Дмитрию Шишкину – молодому пианисту, давно завоевавшему любовь и признание не только российских, но и зарубежных меломанов. Музыкант еще три года назад перебрался в Женеву, но всегда с удовольствием возвращается в Россию с гастролями.

«Я не понаслышке знаю Госоркестр Татарстана: однажды мы уже выходили на одну сцену. Мы исполнили Рапсодию на тему Паганини Рахманинова, и уже тогда я понял, что выступаю с оркестром высочайшего класса. С коллективом невероятно комфортно работать, при этом ощущается их индивидуальный подход к каждому произведению», - поделился своим мнением Дмитрий Шишкин.

Сложная с технической точки зрения фортепианная партия в исполнении Шишкина была чутко поддержана и обрамлена оркестром. Не перетягивая «пальму первенства» на себя, а как бы оттеняя пианизм музыканта, оркестр остро, почти дерзко вторил фортепианным темам Первого концерта. Совсем уйдя на второй план во второй части, с новой силой и бравурной энергией оркестр вновь вступил в равный диалог с пианистом в третьей. В нем его участники вновь вернулись к главной теме первой части, трансформировавшейся из дерзкого вызова в победное утверждение.

«В концерте есть что поиграть, но главная его сложность – ансамблевая точность. В этом смысле никаких проблем у нас не возникло – оркестр чутко подхватывает, направляет и дает “воздух” там, где это нужно», - рассказал Шишкин.

Напоследок Дмитрий Шишкин вернулся к инструменту дважды, подарив публике Первый этюд Прокофьева и Четвертую сказку Николая Метнера.

Посвящение первому дирижеру Госоркестра РТ

«Декорации» резко сменились во втором отделении, которое наполнило скованное, почти зловещее звучание струнных. Открыть сезон Симфонией №11 с заголовком «1905 год» Дмитрия Шостаковича было не прихотью Александра Сладковского, а возможностью отдать дань памяти основателю и первому главному дирижеру ГСО РТ Натану Рахлину. Он был первым, кто вызвался исполнить эту симфонию в 1957 году в Москве. Сам Шостакович высоко ценил Рахлина, считая его дирижером «огромной силы и таланта» и «первоклассным педагогом оркестра».

Симфония программная, и в музыке легко читались события Кровавого воскресенья. Картина мертвенного, бездушного города в первой части («Дворцовая площадь») сменилась возрастающим стенанием духовых и струнных под подавляющим «боем» ударных во второй («Девятое января»).

От скорбного, сурового, размеренного ритма траурного шествия третей части («Вечная память»), Госоркестр РТ с особой рьяностью, надрывом в звуке передал чувство народного гнева в четвертой («Набат»).

Шквал аплодисментов буквально обрушился на оркестр, который в благодарность подарил на бис Вальс №2 из Сюиты для эстрадного оркестра Дмитрия Шостаковича. А чтобы окончательно разбавить обстановку после тяжелейшего как с технической, так и психологической точки зрения, полотна, оркестр исполнил «Танец Ломового» из балета «Болт» Шостаковича.

Впереди ГСО РТ ждет целый концертный сезон, который обещает быть весьма насыщенным. Оркестр находится в напряженной работе не только перед приближающейся фестивальной историей, но и масштабным гастрольным туром по Европе, который включит в себя около 20 концертов.

Фото предоставлены пресс-службой оркестра