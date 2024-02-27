От Заинского района в зону СВО доставлены 2 автомобиля и 2 тыс. именных посылок

Фото: Александр Исаков

С начала специальной военной операции из Заинского района с населением всего 53 тысячи человек в зону СВО — бойцам, жителям ДНР и ЛНР, госпиталям — отправлено 28 рейсов гуманитарного груза общим весом более 400 тонн.

Очередная отправка была организована ко Дню защитника Отечества. Глава Заинского района Разиф Каримов лично сопровождал гуманитарный конвой из трех грузовых машин в зону специальной военной операции.

Каждая отправка проходит у памятника Воину-освободителю на Бульваре Победы с участием руководства района, молодогвардейцев, ветеранов боевых действий, руководителей предприятий, организаций, учреждений, глав сельских поселений, неравнодушных заинцев.

Фото: Александр Исаков

«Сегодня мы везем очередную партию гуманитарного груза нашим землякам — участникам специальной военной операции. Хочу поблагодарить каждого заинца, коллективы предприятий и организаций, которые внесли свой вклад в сбор гуманитарной помощи. Заявки от военных были выполнены на 100%. Будем помогать нашим ребятам неустанно, до полной победы», — сказал, выступая, глава района Разиф Каримов.

С первых дней СВО желание помочь объединило тысячи людей. Учрежден фонд помощи фронту «Теплый Заинск», открыты пункты приема гуманитарной помощи. Организовалась группа волонтеров «Масксети» по плетению маскировочных сетей, филиалы которой открыты практически во всех микрорайонах города и крупных селах района. Не остались в стороне простые заинцы, предприятия и организации, индивидуальные предприниматели, коллективы профессионального колледжа, школ и детских садов. Идет непрерывная работа по изготовлению окопных свечей, печей-буржуек, супов быстрого приготовления, домашней лапши, сухого душа, чак-чака, хвороста, деревянных костылей, по пошиву пижам, «костюмов леших», по вязанию шерстяных носков и производству всего того, что необходимо фронту.

Фото: Александр Исаков

На собранные средства волонтерами закупается все необходимое для бойцов: генераторы, бензопилы, газовые баллоны, строительные, теплоизоляционные материалы, средства связи и специальное оборудование, шанцевые инструменты, запчасти для автомобилей, нижнее белье и многое другое.

И в этот раз бойцам доставлены 2 автомобиля («УАЗ» и «Нива») и более 2 тыс. именных посылок для заинцев и военнослужащих из соседних районов. Чтобы ребята были в курсе новостей района и города, были отправлены свежие номера районных газет. Не остались в стороне дошкольники и школьники — они написали письма с искренними пожеланиями.

Фото: Александр Исаков

Большую помощь в погрузке гуманитарной помощи в очередной раз оказали студенты политехнического колледжа, члены ветеранской организации «Боевое братство».

Гуманитарный груз также сопровождали руководитель Заинского отделения фонда «Защитники Отечества» Сергей Хватков, представители благотворительного фонда «Теплый Заинск» Дмитрий Соловьев, Марат Киямов, ветеран вооруженных сил капитан 2-го ранга Валентин Атласов, водители Виталий Софин, Рустам Латыпов, Райхат Габидуллин, Эркин Касымов, Василий Абрамов, от ПАО «КАМАЗ» Дмитрий Коробейников.

С 17 по 23 февраля гуманитарный конвой проехал более 5 тыс. километров, побывал в ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областях, 1,3 тыс. километров пути пролегало по линии фронта, груз выгружался в 10 разных точках.

Фото: Александр Исаков

Валентин Атласов на «Газели» доставил гуманитарный груз (медикаменты, костыли, белье, одежду и другое) для военных госпиталей Макеевки, Волгограда, Саратова, где проходят лечение и раненные бойцы из Заинского района. Данный автомобиль был приобретен на средства, которые собрали за 3 недели прихожане церкви Святого Макария, волонтеры группы «Масксети», благотворители и неравнодушные заинцы. Сумма сбора составила 1,5 млн рублей. Он необходим для оперативной доставки срочных заказов, которые поступают от участников СВО.

Глава района Разиф Каримов во время визита в места дислокации земляков от всех заинцев пожелал здоровья, мужества, стойкости и силы духа, скорой победы и благополучного возвращения домой.

Следующая большая партия гуманитарного груза готовится к отправке ко Дню Победы.

Фото: Александр Исаков

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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