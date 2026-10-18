От Загитовой до Меган Фокс: что стоит за трендом на губы уточкой

«Это не самовыражение – это зависимость, которая научилась говорить языком бизнеса» Ирина Донова Корреспондент «Татар-информа»

Загитова, Валиева и губы уточкой

Когда фигуристка Алина Загитова в декабре 2024 года призналась, что увеличила губы, это не было сенсацией в привычном смысле. Через два месяца олимпийская чемпионка так же публично откатила назад и сообщила, что убрала филлеры из губ.

«Ликуйте, дорогие друзья, я решила убрать все филлеры из губ. Убирала я их с помощью лонгидазы», – сообщила тогда она.

Полный цикл – от инъекции до лонгидазы – занял меньше трех месяцев. Для рынка косметологии это не анекдот, а диагноз: тренд работает на скорости, при которой потребитель не успевает осознать последствия.

То, что происходило с лицом Загитовой в последние годы, вызывало настоящий шквал обсуждений. Пользователи сети отмечали, что черты лица фигуристки стали более заостренными, изменился овал, а взгляд стал более открытым. Именно эти изменения и породили слухи о пластических операциях. Лицо стало заметно худее, исчезли щеки, которые раньше делали образ более подростковым, а скулы и линия челюсти стали намного резче.

В августе 2024 года, когда поклонники только начали замечать изменения, Загитова категорически отрицала процедуру. Ее версия об «очень сильных мозолях внутри губ» была проста, но не слишком убедительна:

«На зубах у меня брекеты. Когда я их поставила, мое лицо, естественно, поменялось. Брекеты очень сильно натирают внутреннюю часть губы. Вы не можете сейчас видеть, но внутри моих губ очень сильные мозоли, эти брекеты очень сильно натирают внутри. Естественно, губа опухает. Думаю, на этом вопрос можно закрыть», – рассуждала Загитова.

Когда в декабре 2024 года она все-таки призналась, ее формулировка была будничной. Алина просто захотела сделать себе губы.

С Камилой Валиевой история еще интереснее. Камила не подтверждала увеличение губ, но ее фото об этом кричат. Под каждым ее постом – с октября 2025 года – висит один и тот же вопрос: «Губы сделала?» Она молчит. В комментариях к новостям о Валиевой пользователи пишут «С губами стала похожа на Алину», а кто-то резюмирует: «Уколола, да. Они, блин, все сейчас к одному косметологу и хирургу ходят». Тренд типизирует лица быстрее, чем мода на одежду.

Алина Загитова в 2024 году Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Килограммы геля и цена «инопланетной» внешности

Если Загитова и Валиева – это верхушка айсберга, то его подводная часть выглядит куда страшнее.

Есть два способа потерять лицо в прямом смысле этого слова. Первый – методично, миллилитр за миллилитром. Второй – когда публика перестает узнавать ту, кем ты была на протяжении 20 лет. Блогер Анастасия Покрещук выбрала второй. За десять лет – десятки инъекций в щеки, скулы, губы. К 37 годам ее лицо обзавелось двумя «горбами», которые она сама называет «анатомическим брендом». Бренд работал: эпатаж продается, просмотры растут. Но когда она решила все убрать, выяснилось: провести такую пластическую операцию при наличии килограммов плотного геля в щеках технически невозможно. Удаление оказалось больнее зависимости: отеки сделали щеки еще больше, лицо заклеили тейпами. Это не самовыражение – это зависимость, которая научилась говорить языком бизнеса.

Кинозвезда Меган Фокс – другой случай, и он печальнее. Когда-то – эталон «дикой» красоты. Теперь – медицинский кейс. В недавнем интервью она предстала с почти кукольной эстетикой: тяжелый румян, объемные губы, измененный разрез глаз. «Похожа на клоуна из фильма ужасов», – написали зрители. Критики, впрочем, проигнорировали контекст: кадры сняты через семь месяцев после рождения четвертого ребенка, а лицо после родов меняется. Сама Фокс не скрывает ни ринопластики, ни филлеров, ни дисморфофобии.

Разница между ними принципиальная. Покрещук торгует эпатажем – это ее бизнес. Меган – заложница образа, который публика слепила 20 лет назад. Ее нынешний вид – не каприз, а попытка удержать то, что когда-то назвали эталоном. Даже если ценой становится собственное лицо.

Погоня за идеальным лицом – это почти никогда не про красоту. Страх не соответствовать перевешивает адекватное восприятие себя. Соцсети давно превратили внешность в валюту: лайки, просмотры, подписчики – все это напрямую зависит от того, насколько ты попадаешь в тираж. Филлеры и «накачка» лица становятся быстрым способом получить иллюзию контроля: здесь и сейчас, без усилий, спорта, времени. За этим стоит не нарциссизм, а тревога – «я недостаточно хороша, меня не выберут, я не вписываюсь в стандарт». И пока этот стандарт будет волновать девушек, они будут качать губы, скулы и что угодно еще, лишь бы не остаться незамеченными.

Индустрия красоты давно не продает процедуры. Она продает обещание остаться собой в том виде, в котором тебя однажды полюбили. Только тело не музейный экспонат. С годами тело меняется, и делать ставку только на внешнее очень недальновидно. Внешний облик – единственный актив, который гарантированно обесценится.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Обратный билет дороже: как индустрия зарабатывает на откате

Тренд на увеличение губ давно перестал быть женским. В Дагестане косметологи говорят об этом без стеснения: «Парни идут охотно, но только не дай Бог, чтобы кто-то узнал». От 20 тысяч рублей – и ты в игре. Британские клиники уже предлагают «мужские» протоколы с минимальным объемом и подчеркнутым контуром. Это не революция, а маркетинг, который нашел новую нишу и аккуратно ее разрабатывает.

Но самое циничное начинается не на входе, а на выходе. Губы уточкой выходят из моды – пластические хирурги называют их антитрендом. Посчитаем: миллилитр филлера в Москве – от 15 до 33 тысяч. Загитовой ввели 3–4 мл. Удаление миллилитра лонгидазой – уже от 6 до 16 тысяч за процедуру, и не разово. Чем больше объем, тем больше сеансов. Обратный билет всегда дороже.

А за фасадом может не оказаться ни глубины, ни характера. А потом начинается то, о чем не говорят в рекламе. Россиянки, сделавшие губы десять лет назад, сталкиваются с последствиями – от невозможности говорить до некроза тканей. Одна из героинь шоу о неудачных процедурах «Что я наделала?!» на телеканале «Пятница» вспоминала: «Мне ввели медицинский вазелин. Отеки были такие, что не могла пить из стакана. Я не могла говорить».

Если ничего не делать, человек останется без губ. Мы обсуждаем не моду. Мы обсуждаем здоровье. И когда клиенты просят «еще чуть-чуть» – это не про красоту, а про зависимость, которая маскируется под свободу выбора. Рынок уже перестраивается под новую моду – косметологи предлагают «откат к натуральности». Только у некоторых этот откат заканчивается не новой модой, а новой операцией.

Я Ирина, и начальник мне говорит, что я спортивный журналист, но я еще и комик, который каждое утро думает, что у шефа хорошее чувство юмора, и он шутит, что мне нужно работать. И я верю, что женский стендап – это вам не шутки.