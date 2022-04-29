От Югославии до Украины: в Казани открылась выставка о военных вторжениях НАТО

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В казанском историческом парке «Россия — моя история» открылась интерактивная выставка «НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости», где рассказывается о всех войнах, развязанных Североатлантическим альянсом.

Среди них — балканский кризис, применение ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки, события в Сирии, Ливии и Вьетнаме, а также хроника событий на Украине, которые привели к проведению специальной военной операции. Вход свободный, выставка будет работать до 29 мая.

«После выставки осталось яркое, но в то же время тревожное впечатление. Потому что все ужасы последних лет, жестокость, которая следует по пятам за НАТО, вызывает чувство опасения и переживания за подрастающее поколение. Сегодняшние дети родились под мирным небом, растут в счастливой стране и процветающем Татарстане. Хочется, чтобы небо над ними всегда было мирным. Эта выставка — свидетельство того, что нам всем нужно оставаться патриотами. Хорошо, что сюда приходят школьники. Эта выставка во имя мира на Земле и в нашей стране», — сказала после посещения выставки депутат Госдумы РФ от РТ Татьяна Ларионова.

На выставке представлены более 80 интерактивных экранов в пяти залах, где расположены фотографии и факты из тех мест, куда НАТО вторгалось под разными предлогами. В частности, можно увидеть фотографии из Вьетнама, где американскими войсками был применен напалм, из-за чего погибли огромное количество мирных жителей, применении ядерного оружия в Японии, кадры бомбардировки Белграда во время конфликта в Югославии, данные о трагедиях в Сирии, Ливии, Ираке и Афганистане. Кроме того, можно посмотреть на хронику событий на Украине: от поставок туда оружие от НАТО до строительства военных аэродромов.

«Выставка расположена в пяти залах. Она рассказывает в мультимедийном формате о том, как создавалось НАТО, как туда приращивались новые страны, и реальных целях, ради которого создавался альянс. В сегодняшней ситуации важно, чтобы об этом знали как школьники, так и взрослые люди», — добавила директор исторического парка «Россия — моя история» Татьяна Ильина.

Вход на выставку свободный, она работает со вторника по воскресенье с 10 до 18:30 до 29 мая.