От выбора имени до колыбельной: чему учат в «Школе молодых родителей» татарстанцев

Встреча с беременными женщинами и их супругами прошла в ЗАГСе Азнакаевского района Татарстана в рамках проекта «Школа молодых родителей». Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ЗАГСа Кабмина РТ.

«Проект "Школа молодых родителей" в Азнакаевском районе работает десять лет, стал важной площадкой для просвещения и консультирования будущих матерей и отцов. В последние три года школа работает в тесном взаимодействии с советом женщин Азнакаевского района, привлекая представителей духовенства, учреждений здравоохранения, культуры и молодежной политики», – рассказали в пресс-службе.

По данным Управления ЗАГС Кабмина РТ, программа охватывает широкий круг тем, включая подготовку к родам, уход за младенцем, питание, физическую активность и эмоциональную поддержку в сложный период беременности и родов. Особое внимание уделяется духовному воспитанию детей через традиционные колыбельные песни, выбор имени новорожденного и его влияние на судьбу малыша.

Занятия проходят на площадке ЗАГСа каждую последнюю неделю месяца. К участию приглашают специалистов здравоохранения, руководителей совета женщин и совета отцов Азнакаевского района.

«Материнство оказывает значительное влияние на психологическое состояние женщины, формирует новые социальные роли и укрепляет семейные связи. Поэтому важно обеспечить поддержку матерям, оказывая помощь в получении необходимой медицинской помощи, консультаций и поддержки со стороны государственных органов и общественных организаций», – отметила начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова.

По ее данным, Татарстан уделяет большое внимание вопросам социальной защиты семей, активно развивает программы поддержки молодых родителей, внедряет меры поощрения рождаемости и создает условия для комфортного воспитания детей.

«Мы осознаем всю значимость такого периода в жизни каждой женщины и делаем все возможное, чтобы сделать процесс подготовки к родам максимально комфортным и безопасным», – заключила Ахметова.

Проект «Школа молодых родителей» получил грант на 2025 год от Раиса Республики Татарстан. За год было организовано 15 занятий, которые посетили около 225 будущих родителей. Общее число участников всех аналогичных проектов по республике превысило 2,3 тыс.