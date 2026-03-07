От Воронкова до Свечникова и Сергачева: как дела у «барсов» и «волков» за океаном

Воронкова могут обменять из «Коламбуса». Неплохо идут дела в НХЛ у Свечникова и Сергачева. В будущем сезоне с большой вероятностью Мифтахов вернется в Казань, а Ахтямова еще один сезон попытает удачу в Северной Америке. Как складываются дела у татарстанцев в середине сезона за океаном – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: "Коламбус Блю Джекетс"

Попросит ли Воронков обмена из «Коламбуса»?

В последнее время не самым лучшим образом складываются дела в НХЛ в «Коламбус Блю Джекетс» у воспитанника системы «Ак Барса» Дмитрия Воронкова. С приходом в середине сезона в клуб нового главного тренера Рика Боунесса, россиянина переместили из первой тройки в четвертое звено. В последних 11-ти матчах Воронков заработал всего лишь два очка и получает не больше десяти минут игрового времени. В то время как в начале сезона 25-летний россиянин входил в тройку лучших бомбардиров команды и проводил на площадке в среднем по 17 минут.

Вероятно, такое личное положение дел россиянина долго устраивать не может и вполне возможно, что он потребует обмена. Воронков одинаково эффективен, как в игре в большинстве, так и в меньшинстве. У форварда весьма габаритные данные (рост 192 см, вес – 100 кг). Он успешно проводит силовые приемы, выигрывает единоборства и при этом обладает хорошим катанием. Также россиянин умеет играть в центре. К примеру, в «Ак Барсе» на этой позиции он выигрывал порядка 50% вбрасываний. Такой универсальный форвард может усилить любую команду НХЛ.

Маловероятно, что россиянина хотят выжить из команды. Прежде всего, изменения в игре команды связаны, конечно же, с хоккейным видением нового наставника. 70-летний Боунесс приверженец игры с акцентом на оборону. Вместе с тактикой нового главного тренера результаты команды на «Востоке» улучшились. В настоящий момент «синие мундиры» претендуют на падание в плей-офф. Подопечные Боунесса идут на девятой строчке с 72-мя очками и отстают от восьмого места и «Бостон Брюинз» всего на один балл. При этом старт сезона для «Коламбуса» выдался непростым, «Блю Джеккетс» болтались внизу конференции.

Напомним, что в июле 2025 года, после завершении двухлетнего контракта новичка, Дмитрий Воронков подписал новое соглашение с «Блю Джеккетс» еще на два года с зарплатой 8,35 млн долларов (4,175 млн долларов за сезон). По некоторым источникам, в настоящий момент потенциальный обмен нападающего из «Коламбуса» вызывает большой интерес у клубов НХЛ. В том числе летом прошлого года всплывала информация от инсайдеров о том, что Воронкова хотели заполучить в «Нью-Йорк Айлендерс». Последние идут сейчас на седьмом месте в Восточной конференции.

Фото: «Каролина Харрикейнз»

Возьмет ли Андрей Свечников Кубок Стэнли вместе в «Каролиной» в сезоне-2025/26?

У другого казанского воспитанника Андрея Свечникова начало сезона в «Каролине Харрикейнз» выдалось неоднозначным. Многих беспокоила результативность 25-летнего форварда, которая заметно снизилась в стартовых играх чемпионата НХЛ. Ходили даже слухи о потенциальном обмене игрока из команды Северного штата. Однако вскоре Свечников прервал молчание и быстро смог реабилитироваться. Возможно начальному спаду игрока можно было объяснить непростое вхождение в сезон после отпуска.

На сегодняшний день статистика Андрея Свечникова не подводит. Он стабильно выходит в каждом матче за «Каролину». В его активе 53 (21+31) очка и он уже превысил свою результативность по сравнению с прошлым сезоном. Буквально на днях россиянин вышел на седьмое место по очкам в истории «Каролины» среди нападающих.

В недавнем матче против «Рейнджерс» 25-летний форвард стал звездой номер один, оформив один гол (21-й в сезоне), две передачи, и сделал один блок-шок и один хит за 18:20 минут. В конце января Свечников совершил сумасшедший камбэк своей команды во встрече против «Юты», заработав 3 (2+1) очка и заслужил похвалу главного тренера в свой адрес.

«Он был лучшим нападающим и, возможно, вообще лучшим игроком матча», - высказался наставник Каролины Род Бринд`Амор во время послематчевой пресс-конференции. Вместе с тем, «ураганы» возглавляют турнирную таблицу в Восточной конференции с 84 очками и идут на третьем месте в чемпионате НХЛ после «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». В этом сезоне у «ураганов» есть все шансы побороться за Кубок Стэнли. Не исключено, что с нынешней результативностью у Андрея Свечникова есть все возможности стать одним из главных фигурантов розыгрыша плей-офф в «Каролине».

Фото: соцсети Михаила Сергачева

Сергачев – один из самых модных и результативных защитников НХЛ

У воспитанника «Нефтехимика» Михаила Сергачева в «Юта Маммотс», после перехода из «Тампы Бэй» в 2024 году, все хорошо. Хотя изначально расставание «Тампы» с двукратным обладателем Кубка Стэнли звучало шокирующе. Текущий сезон Сергачев проводит на уровне предыдущего и является безоговорочным лидером и игроком основного состава «мамонтов».

В плане результативности к защитнику претензий нет. Сергачев отличается почти что в каждом матче: в среднем в последних 12 встречах он набрал 12 очков. В общей сложности на его счету в сезоне-2025/26 - 10 шайб и 32 результативные передачи при показателе полезности «+3». В среднем Михаил Сергачев проводит 21:20 игрового времени на льду. Напомним, что контракт между «мамонтами» и 27-летним россиянином был заключен до конца сезона-2030/31 с зарплатой в 8,5 млн долларов в год (без учета бонусов). На сегодняшний день он является одним из самых дорогих отечественных хоккеистов в НХЛ.

Кроме того, Сергачев известен и своими положительными человеческими качествами и принимает участие в благотворительности. Накануне он подарил сто клюшек детской хоккейной академии Нижнекамска для воспитанников от 6 до 12 лет. А не так давно Сергачева признали одним из самых стильных игроков НХЛ. Отметим, что накануне переезда в Северную Америку Михаил Сергачев выступал в МХЛ за казанский «Ирбис» в сезоне-2014/15.

Фото: «Торонто Мэйпл Лифс»

Заблистает ли Ахтямов в «Торонто»? Вернется ли Мифтахов в «Ак Барс»?

В декабре голкипер системы казанского «Ак Барса» Артур Ахтямов дебютировал в составе «Торонто Мэйпл Лифс». Он вышел на замену и провел в составе «кленовых листьев» 10:32 минуты. Большую часть времени россиянин по-прежнему проводит в АХЛ за фарм-клуб «Торонто Марлис». Отметим, что в настоящий момент он принадлежит североамериканскому клубу и последний в России сезон-2023/24 он находился в «Ак Барсе» на правах аренды.

На его счету в АХЛ 30 игр при проценте отраженных бросков в 89,9% и коэффициенте надежности в 3,02. Напомним, что это второй сезон 24-летнего вратаря в Северной Америке. Пока особых перспектив попасть в основной состав «Торонто» показатели Ахтямова не внушают. Однако у него впереди еще один сезон, чтобы проявить себя. Текущий контракт с зарубежным клубом у него истекает в сезоне-2026/27.

Чуть меньше игровой практики в АХЛ получает коллега по цеху Ахтямова - Амир Мифтахов, отправившийся за океан в этом сезоне. 25-летний вратарь вновь решил попытать свои силы в североамериканской лиге и выступает за фарм «Каролины» - «Чикаго Вулвз». На текущий момент в его активе 21 матч при 89,0% ОБ и 3,18 к.н.

Мифтахов неудачно провел предсезонку вместе с основной командой и кажется окончательно потерял шанс попасть хотя бы в заявку основной команды в нынешнем сезоне. Во время предсезонных турниров в двух встречах он пропустил девять шайб: три из семи в матче с «Флоридой» и шесть из 28 бросков с «Тампой». После этого Мифтахов был отправлен в АХЛ.

Контракт у Мифтахова даже не с «Каролиной», а с «Чикаго» и рассчитан он всего на один год. Так что с большой долей вероятности в будущем сезоне он снова вернется в Казань. Тем более, что в «Ак Барсе» испытывают вратарский голод. Особенно в связи с последней травмой основного вратаря Тимура Билялова.