От «Войны и мира» до «Влюбленного Шекспира»: названы даты Качаловского фестиваля в Казани

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Осенью, с 20 сентября по 29 октября, на сцене Казанского театра имени Качалова пройдет Четвертый Качаловский фестиваль. Во время пресс-завтрака его анонсировал художественный руководитель и директор театра имени Качалова Александр Славутский.

«Приедет московский театр “Мастерская Петра Фоменко”, они привезут спектакль “Война и мир. Начало романа” (с него начинался театр «Мастерская Петра Фоменко» – прим. Т-и). Александринский театр привезет спектакль “Воскресенье” нашего земляка Никиты Кобелева (родился в городе Набережные Челны, тогда Брежнев – прим. Т-и). Театр Пушкина привезет “Влюбленного Шекспира”, белорусы привезут “А зори здесь тихие”», – рассказал Александр Славутский.

Театр имени Качалова накануне завершил сезон, отыграв 366 спектаклей, и все, по словам руководителя театра, – со стопроцентной заполняемостью. В новом, 235-м сезоне, который театр откроет во второй половине августа, зрителям будут представлены премьеры «Привидения» по одноименной пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена, «Любовь к трем апельсинам» по пьесе Михаила Светлова, а также обновленные спектакли «Вишневый сад» по Чехову и «Квадратура круга» по пьесе Валентина Катаева.

Кроме того, на встрече с журналистами Александр Славутский упомянул, что давно хочет поставить пьесу Льва Толстого «Власть тьмы» – «тем более что сейчас есть кому играть». Также театр «попробует восстановить» спектакль «Визит дамы». Заслуженный артист России и народный артист Татарстана Славутский-младший в свою очередь сказал, что, возможно, предложит поставить пьесу Салтыкова-Щедрина «Тени», которую недавно открыл для себя.