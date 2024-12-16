От вкуса воды до показаний счетчиков: казанским школьникам рассказали об основах ЖКХ

Фото: пресс-служба Минстроя РТ

Более полутора тысяч учащихся 3-4-х классов из Казани приняли участие в квесте «Наш труд — ваш уют», посвященном основам ЖКХ. Об этом сообщили в Минстрое республики.

Ребятам рассказали об азах работы жилищно-коммунального хозяйства. Они посетили пять тематических станций, посвященных разным услугам, и узнали, откуда берутся электричество, тепло и газ, как вода поступает в дома и почему ее вкус отличается от обычной, о методах сортировки мусора и ее необходимости. Знакомство проходило в интерактивной форме и с выполнением практических заданий.

К примеру, на станции «Водоснабжение» школьникам показали процесс механической и биологической очистки воды, а на станции «Содержание жилого помещения» они смогли собрать макет схемы водоотведения и обустроить «идеальный двор».

Вместе со специалистами дети оценили, к каким последствиям приведет прекращение поставки жизненно необходимых ресурсов в дома и как их сэкономить. Также участники квеста обучились снимать показания счетчиков и заполнять квитанции об оплате ЖКУ.

В завершение мероприятия учащимся вручили памятки с полезными сведениями по теме жилищно-коммунальных услуг.

«Сегодня очень важно объяснить и донести детям ценность труда работников коммунальных служб, важность темы экономии природных и энергоресурсов, взаимную заинтересованность и ответственность всех нас в этих вопросах. Данный курс адаптирован для школьников и позволяет в доступной форме получить новые знания, которые обязательно пригодятся им в жизни», — рассказал глава Минсптроя РТ Марат Айзатуллин.