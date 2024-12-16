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От вкуса воды до показаний счетчиков: казанским школьникам рассказали об основах ЖКХ
Более полутора тысяч учащихся 3-4-х классов из Казани приняли участие в квесте «Наш труд — ваш уют», посвященном основам ЖКХ. Об этом сообщили в Минстрое республики.
Ребятам рассказали об азах работы жилищно-коммунального хозяйства. Они посетили пять тематических станций, посвященных разным услугам, и узнали, откуда берутся электричество, тепло и газ, как вода поступает в дома и почему ее вкус отличается от обычной, о методах сортировки мусора и ее необходимости. Знакомство проходило в интерактивной форме и с выполнением практических заданий.
К примеру, на станции «Водоснабжение» школьникам показали процесс механической и биологической очистки воды, а на станции «Содержание жилого помещения» они смогли собрать макет схемы водоотведения и обустроить «идеальный двор».
Вместе со специалистами дети оценили, к каким последствиям приведет прекращение поставки жизненно необходимых ресурсов в дома и как их сэкономить. Также участники квеста обучились снимать показания счетчиков и заполнять квитанции об оплате ЖКУ.
В завершение мероприятия учащимся вручили памятки с полезными сведениями по теме жилищно-коммунальных услуг.
«Сегодня очень важно объяснить и донести детям ценность труда работников коммунальных служб, важность темы экономии природных и энергоресурсов, взаимную заинтересованность и ответственность всех нас в этих вопросах. Данный курс адаптирован для школьников и позволяет в доступной форме получить новые знания, которые обязательно пригодятся им в жизни», — рассказал глава Минсптроя РТ Марат Айзатуллин.
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