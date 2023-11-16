От вечной мерзлоты России до пустынь Китая: каким будет ралли «Шелковый путь – 2024»

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Одиннадцатидневное путешествие по территории Евразии

За 15 лет ралли «Шелковый путь» разрослось до огромных масштабов, став символом объединения стран, народов и их культур. Новое издание станет по-настоящему интересным и одновременно проверяющим на прочность приключением для всех участников соревнований. Гонка будет состоять из этапов, проходящих на территории трех стран: России, Монголии и Китая.

«Создавая эту гонку, мы стремились не только найти самые интересные и красивые места регионов, по которым пройдет маршрут ралли, но и выйти за привычные границы ралли-рейдов. Огромное историческое и культурное наследие стран оставит неизгладимое впечатление в сердцах всех участников», – признался на презентации маршрута руководитель проекта Владимир Чагин.

Владимир Чагин: «Огромное историческое и культурное наследие стран оставит неизгладимое впечатление в сердцах всех участников» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Путешествие спортсменов по землям Евразии растянется на одиннадцать соревновательных дней. 5 июля в Томске состоится торжественная церемония открытия ралли «Шелковый путь», где будет дан старт гонке. Соревнования завершатся 15 июля. Небольшой китайский городок под названием Хоргос примет финишеров ралли, где и наградят победителей.

«Шелковый путь» поможет ближе познакомиться с историей народов Евразии»

По словам организаторов 14-го издания ралли «Шелковый путь», гонка позволит участникам по-новому взглянуть на красоту и неповторимое многообразие природных ландшафтов Евразии. Кроме того, спортсмены смогут сполна оценить разноплановые трассы России, Китая и Монголии.

Министр спорта РФ Олег Матыцин полностью поддержал основные тезисы, заявленные организаторами соревнования, и добавил от себя, что ралли «Шелковый путь» несет в себе большое идеологическое начало.

«Международное ралли “Шелковый путь” – одно из самых ярких и масштабных спортивных мероприятий России. 2024 год – юбилейный для проекта. За 15 лет он стал по-настоящему знаковым событием в мире ралли-рейдов, его с нетерпением ждут как участники, так и болельщики по всему миру», – отметил министр.

По его словам, идеология гонки включает и спорт, и путешествие, и изучение истории и традиций великих стран, по которым проходит маршрут «Шелкового пути».

«В 2024 году ралли “Шелковый путь” единым маршрутом вновь свяжет Запад и Восток и станет ареной сражения самых сильных и смелых. От имени Министерства спорта Российской Федерации желаю всем участникам захватывающей борьбы и увлекательных приключений, которые, уверен, надолго оставят след в их сердцах!» – сказал Матыцин.

Зоны вечной мерзлоты и высушенных солнцем пустынь

Общая дистанция одиннадцатидневного ралли-марафона составит 5,5 тыс. км, 2,5 тыс. из которых – скоростные спецучастки, зоны повышенной трудности. Именно подобные этапы привнесут в гонку особого драйва и придадут спортсменам залп адреналина.

«Маршрут будет очень увлекательным, интересным, но при этом достаточно сложным» Фото: © «Татар-информ»

Лесные массивы, участки с вечной мерзлотой, бескрайние засушливые пустыни – все это будет ожидать спортсменов, по словам комиссара по маршруту ралли «Шелковый путь» Сергея Таланцева.

«Маршрут будет очень увлекательным, интересным, но при этом достаточно сложным. Нас ждут интереснейшие лесные дороги, очень сложные каменистые закрученные трассы в горах и высокогорные плато – просторные, как альпийские луга, и очень быстрые. Разумеется, будет все то, что нам нравится, – пески и дюны. Так что пилотам придется четко рассчитать и беречь свои силы, технику и колёса, чтобы терять как можно меньше времени», – подчеркнул на презентации Таланцев.

Подытожил комиссар по маршруту ралли «Шелковый путь» свою речь тем, что традиционно гонка привлекает лучших пилотов и сильнейшие команды. Болельщиков ждут сражения в категориях внедорожников, мотовездеходов, грузовиков, мотоциклов и квадроциклов. В юбилейный для проекта год соревнование обещает быть особенно эмоциональным и событийно содержательным как для спортсменов, так и для болельщиков.