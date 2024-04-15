От Вавилена до Джихангира: назван топ-17 редких имен новорожденных в Казани

Вавилен, Джихангир, Арзу, Ильсаф, Сатьян, Айваз, Диас, Лора, Дилара, Сальма, Азизи, Радина, Иделия, Каролина, Зифа, Ариана, Лея – это топ самых редких имен детей, рожденных в Казани с 8 по 14 апреля. Как сообщает пресс-служба мэрии города, всего в этот период появилось на свет 323 ребенка: 181 мальчик и 142 девочки. Причем, самый легкий ребенок весил 1,3 кг, а самых крупный – 4,5 кг.

Самыми популярными имена стали Аяз, Артём, Амир, Матвей, Раяз, Александр, София, Арина, Асель, Амина, Айлина и Амелия.

Также за минувшие семь дней в Казани 108 пар зарегистрировали брак.

Отметим, что в первую неделю апреля в Казани родилось 376 малышей. Из них 218 мальчиков и 158 девочек. Какие имена вошли в топ редких и популярных в тот период времени – читайте в «Татар-информе».